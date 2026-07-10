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土耳其總統送左輪槍、實彈 北約領袖驚訝：帶不走

記者顏伶如／綜合報導
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身為北約峰會東道主的土耳其總統厄多安，送給與會元首的左輪槍和實彈，引起熱議。(路...
身為北約峰會東道主的土耳其總統厄多安，送給與會元首的左輪槍和實彈，引起熱議。(路透)

在安卡拉舉行的北大西洋公約組織(NATO)領袖會議8日落幕後，身為東道主的土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)送給與會元首一份不尋常的紀念品：一把復古式左輪手槍，還附贈真實子彈。路透分析，厄多安希望透過這份禮物展現土耳其的國防工業，國防產業如今已成為土耳其的關鍵出口與外交政策工具。

數名北約成員國官員表示，這是一份令人大呼意外的禮物，對各國元首造成獨特的問題，因為多人無法合法帶回家，在各個代表團安全團隊當中引發某些「瘋狂場面」。

加總理：我送的楓糖漿被比下去

加拿大總理卡尼(Mark Carney)開玩笑道：「突然發現我送楓糖漿當禮物被比了下去。」卡尼也說，已對手槍完成停用處理，最後可能送給國家戰爭博物館。

土耳其總統厄多安送給參加北約峰會，領袖的禮物是一把土耳其製的復古左輪手槍，還附有...
土耳其總統厄多安送給參加北約峰會，領袖的禮物是一把土耳其製的復古左輪手槍，還附有實彈，但受各國法律規定，並非全都可以攜帶回國，有的直接交給警方或使館處理。（路透）

立陶宛總統瑙塞達(Gitanas Nauseda)分享的照片顯示，這把手槍可能是土耳其軍火製造商MKE在1990年代生產的稀有六發左輪手槍Gumusay .357麥格農(Magnum)。手槍放在木製展示盒內，盒子有土耳其國旗與北約標誌，還有用土耳其語與英語刻著「Gumusay，我國生產的第一款左輪手槍」字樣的牌子，以及一張武器出口管制豁免證明。

西班牙總理桑傑士(Pedro Sanchez)發言人說，所有領袖都收到同款手槍，槍管刻有元首名字。

比利時總理德威弗(Bart De Wever)搭機返國後對行李竟有手槍跟子彈感到驚訝。把手槍交給布魯塞爾機場警察保存於保險箱裡。

比利時法律規定不能攜帶槍械入境，收到這個厚禮只能立即交給警方。（路透／比利時總理...
比利時法律規定不能攜帶槍械入境，收到這個厚禮只能立即交給警方。（路透／比利時總理辦公室）

波蘭總統納夫羅茨基(Karol Nawrocki)的助理接受電台訪問時說，獲贈手槍在華沙機場等待通關，保存於適當地點，「既確保安全，也對這份禮物表示尊重」。

禮物「帶不走」有的交警方、使館

荷蘭、瑞典首相辦公室均表示，手槍已送到各自駐安卡拉的大使館。荷蘭將為手槍做出停用處理，瑞典則在等待手槍的進口文件。德國總理梅爾茨(Friedrich Merz)的辦公室表示，他收到的槍枝已交由德國駐土耳其使館保管，以便依法辦理進口程序，並納入官方贈禮收藏。

唐寧街消息人士說，英國首相施凱爾(Keir Starmer)收到的手槍附有清潔工具及500顆子彈，他也把手槍留在安卡拉做停用處理，因為進口到英國是違法的。歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)的發言人說，對禮物表示感謝，但將捐給軍事博物館。

槍管都刻上領袖名字

施凱爾是第一個透露收到手槍禮物的與會領袖，在從安卡拉返回國的飛機上就說，跟其他領袖都收到了槍管刻著名字的左輪手槍。

白宮未回應媒體詢問，所以不清楚川普總統是否也收到這份禮物，以及如果收到了，他如何處置。

精華 FAQ

  • 他送的是一把復古式左輪手槍，還附有真實子彈。這份禮物因涉及槍枝與彈藥，在多國法律下難以合法帶回國，因此引發各代表團安全團隊與媒體高度關注。

  • 路透分析指出，厄多安希望藉由這份紀念品展現土耳其國防工業實力。如今軍工產業已成為土耳其重要出口來源，也被視為外交政策運用的一部分。

  • 有些領袖把手槍交給機場警方保管，有些送到駐安卡拉大使館辦理進口與停用程序，英國則留在安卡拉處理。也有人表示會捐給軍事博物館或列入官方收藏。

土耳其 北約 北大西洋公約組織

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