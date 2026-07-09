中國灰色地帶侵擾 日前官員籲日台海巡聯合演練

華府智庫哈德遜研究所以「日本在印太區域扮演的角色」為題舉行座談會，由前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁主持，邀請日本國家安全保障局前局長北村滋發表談話。(記者陳熙文／攝影)

中國對台日的灰色地帶侵擾日益嚴重，日本國家安全保障局前局長北村滋9日呼籲說，日本應該擔心情勢升級，也認為日本應該在美日台的三方合作中提升台海的嚇阻能力；北村滋也呼籲日台海巡應該聯合演練，以對抗中國的灰色地帶行動。

華府智庫哈德遜研究所以「日本在印太區域扮演的角色」為題舉行座談會，由前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁主持，邀請北村滋發表談話。

中共 解放軍近日向太平洋海域試射一枚可搭載核彈頭的潛射洲際彈道飛彈 ，引發印太國家的高度緊張，美國國務院 隨即發表聲明，敦促中國參與有意義的軍備控制討論，並希望中國承諾對所有洲際彈道飛彈，建立定期的預警通報機制。

對此，日本政府強烈要求北京當局重新考慮這次試射之外，也向中方表達對中國軍事活動日益活躍的嚴重關切。

北村滋表示，中國長期尋求這樣的軍事機會，希望達成遠程彈道飛彈的能力，尤其鎖定美國作為攻擊目標，並認為，中國已經接近達成這樣的能力。

北村滋表示，這對日本來說也是相當大的威脅，日本深具危機意識。

此外，北村滋也提到中國海巡對釣魚台群島的侵擾，指這已經成為日常，並指出，中國正強化其海巡船隻的裝備，甚至船隻都是退役的軍用艦艇；北村滋表示，他相信日本必須對相關灰色行動的升級，乃至於現狀改變做準備，強化日本海巡的力量。

面對中國灰色地帶的侵擾行動，北村滋也說，日本和台灣的海巡應該合作演訓。

針對台海情勢，北村滋認為說，日台在地理位置相近，台海若爆發緊急情況，勢必會衝擊日本，日本應該透過美日台三方的聯盟來加強嚇阻力量；北村滋也認為說，日台應該增強雙方在經濟和產業上的連結。

對於台灣可能面臨共軍海上封鎖的可能性，北村滋則說，日本應視情況行動，若情況符合日本法律，日本應該介入協助。