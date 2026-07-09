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川普轉向戰鬥模式？美「先甩伊朗幾巴掌」 新一波衝突可能持續數周

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川普口誤連發 創「日本伊斯蘭共和國」、把澤倫斯基喊「普亭」

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普。(美聯社)
美國總統川普。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普在北約峰會上誤把日本與伊朗混稱為「日本伊斯蘭共和國」
  • 重點二：他還稱該國向美國航艦「林肯號」發射111枚飛彈，事實上屬口誤。
  • 重點三：幾分鐘後又把身旁的澤倫斯基叫成普亭，現場媒體一度笑出聲。

川普總統8日出席在土耳其安卡拉舉行的北約峰會時，接連出現兩次明顯口誤，先是將日本與伊朗混淆，稱「日本伊斯蘭共和國」向美國航空母艦發射飛彈，接著又把身旁的烏克蘭總統澤倫斯基稱為「普亭」。

共同社與新共和報導，川普是在會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時出現口誤，將日本與伊朗混淆，稱：「日本伊斯蘭共和國向我們發射了111枚飛彈。」

根據當時影像，有記者詢問川普是否願意授權在歐洲生產愛國者攔截彈，川普表示會討論，並稱自己偏好愛國者這類防禦性武器，隨後話鋒一轉，提到「日本伊斯蘭共和國向我們發射了111枚飛彈」，並稱這些飛彈是在大約一小時內朝「林肯號」航艦發射，但全數遭到攔截。

川普表示，這幾乎都是愛國者攔截彈的戰果，但也採用其他方式攔截，並稱若能以成本較低的方式攔截，效果會更好。

幾分鐘後，川普又指著身旁的澤倫斯基向記者問道：「有人要向普亭總統提問嗎？」

現場媒體發出笑聲，並有人試圖糾正川普，但川普隨後試圖將這次口誤解釋為原本就是他的意思，稱：「有人要向普亭總統提問嗎？不是澤倫斯基，是普亭。」他再次指著坐在自己右側的澤倫斯基說：「你想問他什麼？因為我會替你問他這個問題。」

精華 FAQ

  • 他在與澤倫斯基會晤、回應記者提問時，將日本與伊朗混淆，甚至說出「日本伊斯蘭共和國」向美國發射飛彈，屬於明顯口誤。

  • 川普聲稱對方在約1小時內向「林肯號」航艦發射111枚飛彈，並表示幾乎都被愛國者攔截彈擊落，但這段說法建立在他把國家混淆的口誤上。

  • 幾分鐘後，川普把坐在身旁的澤倫斯基稱為「普亭」，現場媒體隨即發出笑聲並試圖糾正；川普則說那不是澤倫斯基，而是普亭。

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