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中日關係低迷 日媒：岩屋毅接任日貿促會會長後 擬9月率團訪中

記者謝守真／即時報導
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中日關係持續緊張之際，共同社引述多名相關人士透露，日本國際貿易促進協會正在協調組...
中日關係持續緊張之際，共同社引述多名相關人士透露，日本國際貿易促進協會正在協調組建代表團在9月訪中。此行原規劃於6月成行，但因該會會長、前眾議院議長河野洋平辭世而延期。(美聯社)

中日關係持續低迷之際，日媒8日報導，日本國際貿易促進協會正協調於9月下旬組團訪問中國，預計由即將接任會長的前外相岩屋毅率團，這將是協會原訂6月訪中行程因前會長河野洋平辭世延期後的新規劃。報導認為，此行能否為近來陷入低潮的日中關係重啟交流，備受外界關注。

日本共同社引述多名相關人士報導，作為對中貿易與經濟交流窗口的日本國際貿易促進協會，正協調於9月下旬組建代表團訪中。原訂6月出訪的行程，因時任會長河野洋平6月8日去世而延期，預計將由岩屋毅於近期接任會長。

共同社指出，自去年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事」相關言論以來，日中關係持續惡化，不僅政府間對話停滯，經濟及文化交流也受到影響。報導分析，此次訪華能否成為重啟對話、修復關係的突破口，備受關注。

相關人士表示，待國貿促完成內部程序後，岩屋最快將於本月正式就任會長，目前正協調由他率領代表團於9月20日至23日訪問中國。

另據相關人士透露，河野洋平生前因年事已高，曾向身邊人士表示，希望完成原訂6月訪中行程後卸任會長。岩屋則曾於2024年12月以外相身分訪問中國，並在北京與中國外長王毅會談。

日本國際貿易促進協會是日本對中國貿易及經濟交流的重要窗口，每年均組團訪中並與中國領導層會面。最近一次代表團訪中是在2025年6月，並中國總理李強會談。今年原規劃由河野洋平率領約50人的代表團於6月21日至24日訪中，但因河野辭世而延期。據悉，該代表團原規劃配合6月22日至26日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）。

此後，由代理會長、前厚生勞動副大臣橋本岳率少數成員訪中，並於6月22日與中國外交部副部長華春瑩會談。日方表達希望日後再以代表團形式訪華的意願，華春瑩對此表示歡迎。

中國外交部發言人郭嘉昆6月26日對此曾表示，華春瑩6月22日與橋本岳一行會面，對河野洋平去世表示哀悼，並就中日關係及高市早苗「涉台錯誤言論」等闡述一貫立場，希望日本經濟界為推動日本樹立正確歷史觀、改善中日關係作出積極努力。

精華 FAQ

  • 原訂6月的訪中行程因前會長河野洋平6月8日辭世而延期，協會目前正重新協調9月下旬出訪，並希望由即將接任會長的岩屋毅率團前往中國。

  • 岩屋毅曾在2024年12月以外相身分訪中，與王毅會談，若此次率團成行，將被視為日本經濟界與中國重啟交流的重要一步，也可能成為雙邊對話的觀察指標。

  • 因高市早苗涉台言論後日中關係持續惡化，政府對話與經濟文化交流都受影響；而日方先前曾派少數成員訪中並與華春瑩會談，顯示雙方仍保留溝通空間。

日本 王毅

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