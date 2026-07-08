北約大規模軍購 展示提高「自主戰備」決心

川普總統主政後要求北約組織增加分攤軍費，北約未來產生重大變化。(路透)

北大西洋公約組織 (NATO)7日在土耳其 安卡拉舉行峰會及國防產業論壇，大動作釋出一系列採購計畫，專案定名為「大公開」(The Big Reveal)，外界分析此舉要扭轉北約 長期仰賴美國關鍵軍事能力的失衡局面。

芬蘭國防部長哈卡寧(Antti Häkkänen)於現場一口氣簽署14項協議，成為本次「指標性計畫」(HVP)中受矚目的核心要角。

中央社報導，據媒體觀察，這些協議在美國總統川普還沒下飛機抵達峰會前即已完成簽署，宣示區域防衛自主的決心。

赫爾辛基日報(Helsingin Sanomat)即時報導，北約秘書長呂特(Mark Rutte)宣布，由比利時、克羅埃西亞、法國、波蘭、西班牙、土耳其與英國共同出資，成立多國聯合機隊，採購新一代空中巴士A400M運輸機；北約現有的A330多功能加油運輸機(MRTT)機隊也將加購，與芬蘭在內共9國參與生產。歐洲藉此汰換過去長期仰賴美國的戰略空運與空中加油能力。

芬蘭國家廣播公司(Yle)報導，北約同步強化無人偵察能力，最多將採購5架美製MQ-4C人魚海神(Triton)無人偵察機，強化情報監視偵察(ISR)能力。哈卡寧指出，MQ-4C能強化北約在北方的偵防縱深，芬蘭也將出資參與。

北約同時著手汰換老舊預警機隊，呂特宣布，北約將與瑞典國防工業大廠紳寶集團(Saab)就採購「全球之眼」(GlobalEye)預警機系統展開正式談判，準備汰換駐防德國蓋倫基爾亨(Geilenkirchen)基地的美製E-3「哨兵」(Sentry)預警機隊，這批預警機是北約少數直接持有、而非由會員國各自操作的軍事資產。

芬蘭國防部新聞稿指出，這項聯合採購最多將購入10架全球之眼。哈卡寧形容這項採購「意義重大」，並向Yle透露芬蘭雖未在這輪直接下單，但長遠設定自行採購同型飛機爲目標。他並指出，紳寶與國防企業伯屈里亞(Patria)位於芬蘭的產線在採購案中份量吃重，對芬蘭也十分重要。

另外，英國、荷蘭、芬蘭及波蘭發布聯合聲明表示，四國在推動新的「多邊防禦機制」方面取得「重大進展」，目標為明年底前完成相關建置。

路透報導，今年北約峰會國防融資預計是峰會核心議題。多邊防禦機制(Multilateral Defence Mechanism, MDM)是互相競爭的多項國防融資倡議之一，旨在引導更多民間資金投入各國重整軍備工作。

這四國在聯合聲明中指出：「在研擬該機制的技術細節時，我們受益於更廣泛盟友群體的支持。」

這些國家表示，將致力擴大參與該計畫的國家聯盟，並於今年秋季攜手已宣布參與的國家，共同展開MDM下一階段發展。

在競爭日益激烈的國防融資倡議中，另一項重要計畫是加拿大推動的「國防、安全與韌性銀行」（Defence, Security and Resilience Bank, DSRB）。加拿大預計在北約峰會上公布DSRB約10個創始國名單。

赫爾辛基日報另報導，北約未來5年將投入400億美元因應無人機威脅，並在2027年底前將操作員訓練規模擴大5倍，芬蘭也已加入這項計畫。