北約3.0 波蘭外長：美未來更像「翻山越嶺的救兵」

北約組織及其他盟國的國防首長7日在土耳其安卡拉國防產業論壇，大動作釋出一系列採購計畫。(美聯社)

北大西洋公約組織 (NATO)領袖會議7日起在土耳其首都安卡拉召開，由於川普總統正讓美國撤出北約 ，同時施壓其他成員貢獻更多，聯盟關係如何建立新模式成為外界對這場峰會的注意焦點。紐約時報分析，歐洲領袖希望川普與美國繼續深度參與北約，但也不得不承認聯盟關係正在發生變化，進入「北約3.0」，今後歐洲常規防禦將大量減少對華府的依賴。

川普政府已表明，正從歐洲撤出軍隊與戰力，以便鞏固美國在中東、印太地區的軍事能力，中國是美國在印太區域的主要競爭對手。歐洲政府則希望「北約 3.0」(NATO 3.0)過渡時期能盡量平順，歐洲領袖有信心填補美國離開後的空白，避免歐洲面臨愈來愈有侵略性、更加軍事化的俄羅斯時處境脆弱。

北約領袖預計將批准持續支持烏克蘭，北約的非美國成員承諾今年與明年將提供800億元。

北約秘書長呂特(Mark Rutte)目前步步為營，一方面敦促歐洲成員支付更多安全費用，一方面要確保川普在此過程中不會抛棄北約。

不過，歐洲資深官員說，現實狀況將是至少在未來幾年裡，歐洲將變得更加強大，北約則將變弱。美國軍隊將會減少，美國高科技軍事能力也將減少，川普是否在所有情況下都力挺北約成了未知數，北約的威懾力恐將因此削弱。

對於二戰以來的北約轉型，波蘭 外長兼前任防長席科斯基(Radosław Sikorski)指出，「北約1.0」是對蘇聯侵略與擴張主義的明確防禦，「北約2.0」後冷戰時期對於自身定位的探索，聯盟把目光放到北美與歐洲之外，尤其是911恐怖攻擊事件後，致力於在阿富汗、中東地區對抗恐怖主義。

他表示，「北約2.0」期間的俄羅斯被視為潛在盟友，某些歐洲成員國實際上解除武裝。

席科斯基說，俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭，加上中國崛起野心勃勃，華府則想把資源從歐洲轉到亞洲，「北約 3.0」意味著歐洲將承擔更多常規防禦的負擔，美國的盟友角色將更像是「翻山越嶺來救場的騎兵」。

抵達安卡拉市參加北約峰會的川普總統7日與土耳其總統厄多安舉行雙邊峰會。(美聯社)