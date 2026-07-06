我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／唱「Wonderwall」唱到失聲？ 凱恩幽默宣告「聲音回來了」

酒駕撞傷華人夫婦 肇事者被判「太平間抬屍」6個月

古特瑞斯：別讓AI決定人類命運 必須制定全球規範

中央社6日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯合國秘書長古特瑞斯表示，他將敦促聯合國設立「全球人工智慧基金」，「以在全球各地...
聯合國秘書長古特瑞斯表示，他將敦促聯合國設立「全球人工智慧基金」，「以在全球各地培育數位能力及負擔得起的運算資源」。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

聯合國秘書長古特瑞斯在日內瓦呼籲制定全球AI規範，防止技術失控、權力集中與致命自主武器風險，並推動建立全球人工智慧基金。

聯合國秘書長古特瑞斯今天呼籲建立全球管理機制，確保人工智慧（AI）能造福人類，不能讓「隨想編程」來操控我們的未來。聯合國這場會議也對AI自主武器「殺人」提出警語。

聯合國「第一屆全球人工智慧治理對話」（First Global Dialogue on AI Governance）今天在日內瓦（Geneva）舉行，古特瑞斯在開幕式中說，隨著AI「以飛快速度」持續發展，目前我們世界正進行一場「沒有計畫、也未經同意」的實驗，而「這種情況不能繼續下去。」

這場為期兩天的會議齊聚各國政府、科技業、學術界與公民社會的4000多名代表，以包容態度進行討論，探索如何善用這項已經迅速改變世界的AI技術。

古特瑞斯（Antonio Guterres）坦言，所謂的「隨想編程」（vibe-coding），也就是使用人工智慧表達你想要什麼，而非自己去撰寫程式，「雖然這樣可以帶來奇想...但我們不能靠隨想編程來定義真相，也無法靠隨想編程來決定人類未來。」

憂心AI權力集中少數

古特瑞斯警告AI還有另一種風險，就是AI權力集中於少數企業、少數國家之手；而其他大多數國家「對於將左右他們未來的相關決策，迄今全無話語權」。

他表示，協助開發中國家提升AI能力、促進普及化，也至關重要，以避免目前的數位落差進一步加劇成為「人工智慧落差」。

古特瑞斯說，他將敦促聯合國設立「全球人工智慧基金」，「以在全球各地培育數位能力及負擔得起的運算資源」。

大會主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，這項基金成立「勢在必行」；但她未透露具體金額。

她向媒體表示：「在這個世界，計畫花費動輒十億千萬，錢從來不是問題...最大的挑戰在於這些資金能否真正造福所有人。」

疑慮AI「殺手機器人」

古特瑞斯也指出，他最擔憂的是人工智慧在軍事領域的發展，尤其是致命自主武器系統。

他說：「我們就直接說吧，就是殺手機器人...讓機器選擇目標做攻擊，甚至奪走生命，而這一切卻未經人類來控制與判斷。」

古特瑞斯表示：「殺手機器人，全無道德可言，真令人反感…必須制定國際法來全面禁止。」

古特瑞斯強調，制定AI安全法規實在刻不容緩。

這次日內瓦的對話會議，預料不會產生任何具體決定，但大會共同主席羅培茲（Egriselda Lopez）向媒體表示，此次會議將奠定「良好基礎」，第二次對話預計明年在紐約（New York）舉行。

精華 FAQ

  • 他認為AI正以極快速度發展，世界卻像在未經同意的實驗中前進，若缺乏全球規範，將難以確保技術真正造福人類，也可能讓未來被少數人決定。

  • 古特瑞斯擔心AI能力與資源集中在少數企業和國家手中，讓多數國家對未來決策毫無話語權，因此主張協助開發中國家提升能力，避免數位落差變成AI落差。

  • 會議特別警示致命自主武器系統的危險，古特瑞斯直言不能讓機器自行選擇目標並奪走生命，認為這類「殺手機器人」缺乏道德，應以國際法全面禁止。

人工智慧 聯合國

上一則

荷莫茲海峽再傳船隻遇襲 伊朗射飛彈擊中兩艘商船

延伸閱讀

聯合國警告監管跟不上AI發展 籲制定全球規範保護兒少

聯合國警告監管跟不上AI發展 籲制定全球規範保護兒少
北大校長送給畢業生1公式 看懂就能不被AI淘汰

北大校長送給畢業生1公式 看懂就能不被AI淘汰
芬蘭公部門2031年前全面導入AI 預估將有70萬員工受衝擊

芬蘭公部門2031年前全面導入AI 預估將有70萬員工受衝擊
AI算力海嘯引爆能源戰 專家示警歐盟難抗美中

AI算力海嘯引爆能源戰 專家示警歐盟難抗美中

熱門新聞

人妻在蒸氣室內大膽朝小鮮肉伸手；示意圖。(取材自pexels/Pavel Danilyuk)

37歲人妻三溫暖內「摸18歲少男私處」 丈夫面前被逮捕

2026-06-29 00:27
哈利王子檔案照。（美聯社）

哈利返英期間住白金漢宮？英王室：撤回邀請

2026-07-06 08:47
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

2026-06-29 09:21
2023年6月29日，以色列哈澤里姆空軍基地舉行飛行員畢業典禮，一架以色列空軍F-15戰鬥機飛越上空。(美聯社)

以色列防長：若伊朗再射飛彈 最快明天單獨開打

2026-06-29 20:53
哈利王子(左)和梅根。(路透)

梅根與子女不陪哈利王子訪倫敦 不排除赴英國其他地方

2026-07-04 13:21
俄羅斯國防部新聞處2024年10月11日發布的照片顯示，俄羅斯國防部長別洛烏索夫視察新成立的國防部先進無人技術中心「盧比孔」。（美聯社）

路透揭機密文件 俄國防部長批准中國秘訓俄軍 點名解放軍「這缺點」

2026-07-01 06:30

超人氣

更多 >
快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國
世界盃／巴西為何被挪威淘汰 FIFA數據看真相

世界盃／巴西為何被挪威淘汰 FIFA數據看真相
世界盃／美國隊巴洛根禁賽撤銷 挪威主帥發聲：FIFA鑄下大錯

世界盃／美國隊巴洛根禁賽撤銷 挪威主帥發聲：FIFA鑄下大錯
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…