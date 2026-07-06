北京突試射飛彈 日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

中共解放軍去年9月3日在北京舉行建軍80周年閱兵儀式，並展示多枚「巨浪-3」型潛射洲際彈道飛彈。(路透)

紐約時報 報導，中共 解放軍海軍6日從一艘核潛艦向太平洋發射一枚戰略飛彈，引發日本、澳洲與紐西蘭等多國表達關切。此舉正值澳洲與多個太平洋島國簽署防務協議之際，也是中方自2024年後首次在太平洋試射飛彈。

佛蒙特州密德伯里國際研究學院防止核武擴散專家路易斯（Jeffrey Lewis）示警，最新試射顯示，中國未來幾年可能加快測試具核能力的武器。他說，這代表中國進入新的試射時代，日益擴大的新型核飛彈系統，可能都會陸續公開測試；而且北京也更願意承擔相關試射帶來的政治代價。

中國官媒央視報導，中共解放軍海軍一艘戰略核潛艦6日中午12時1分，向「太平洋相關公海海域」，成功發射一枚「攜載訓練模擬彈頭」的戰略飛彈，並「準確落入預定海域」。中方宣稱，此舉「已事先向有關國家作了通報」。

央視稱，此次試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

紐時指出，中國上一次在太平洋試射洲際彈道飛彈 是2024年9月，當時發射一枚搭載模擬彈頭的洲際彈道飛彈，落入法屬玻里尼西亞附近海域，引發區域各國警覺。那也是中國40多年來首次公開宣布在太平洋地區試射洲際彈道飛彈。

區域內各國政府在發射前不久接獲警告。

紐西蘭外交部長彼得斯（Winston Peters）聲明表示，紐西蘭「深表關切」，並稱這次試射似乎是「中國反覆出現的行為模式」之一。他說：「紐西蘭將其視為不受歡迎且令人憂心的發展。我們和其他太平洋國家鄰邦一樣，無意看到中國把南太平洋當成飛彈測試靶場。」

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）稱這次試射「對區域造成不穩定」，並表示這是在中國快速擴張軍力的背景下發生，而中國在軍事意圖上缺乏透明度，也未能讓區域國家安心。

日本政府6日也表示，已「就中國軍事活動加劇表達嚴重關切」，且此前已敦促中國重新考慮這次發射。

路易斯認為，中國軍方此次試射的可能是「巨浪-3」型（JL-3）潛射洲際彈道飛彈。

路易斯提到洲際彈道飛彈時說：「中國過去試射洲際彈道飛彈的次數，向來少於其他國家。我認為那是政治因素使然，而現在那些政治因素已經改變，我認為他們正採取更多試射的做法。他們願意承擔這種做法帶來的政治代價，而過去並非如此。」