美政府批委國諾獎得主馬查多「政治投機」 想靠美軍拍照作秀

委內瑞拉反對派領袖馬查多5月23日在巴拿馬城舉行的集會上，向當地委內瑞拉僑民發表演說。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 委內瑞拉地震後，反對派領袖馬查多多次嘗試返國並爭取參與救災，卻遭美國官員批評是在搞政治投機，恐加劇局勢緊張。

委內瑞拉6月24日發生毀滅性地震後，諾貝爾 和平獎得主、反對派領袖馬查多 （Maria Corina Machado）多次試圖返回祖國，並安排拍照活動，引發川普政府高層官員不滿。一名美方官員表示，馬查多高調試圖返國，讓美國國務院背負了「額外且毫無必要的麻煩」，也可能在美國協助救災之際，加劇委內瑞拉的政治緊張局勢。

Axios報導，馬查多曾將自己的諾貝爾和平獎象徵性獻給美國總統川普，也曾是華府外交政策圈的寵兒。自美國今年1月將委國前總統馬杜洛 趕下台後，馬查多持續爭取返回委內瑞拉；她的支持者則批評，美國讓馬杜洛副手羅德里格斯（Delcy Rodriguez）接任領導人的政策。

根據報導，馬查多持已過期的委內瑞拉護照居住在美國，持續遊說國務卿魯比歐、副國務卿蘭道（Chris Landau）、邁阿密共和黨籍國會議員及川普白宮官員，協助她返回委內瑞拉，但積極遊說有時反而適得其反。

一名美國政府高層官員抨擊：「這是政治投機，而且令人作嘔。」另外4名官員也表達相同看法。第二名官員說：「她想要的是自己發放我們援助物資的拍照畫面。這關乎她自己的利益。」另有一名美方官員透露，魯比歐「已經忍無可忍。她必須保持耐心，但她就是做不到，這快把魯比歐逼瘋了。」

不過，震後復原與救災工作正考驗華府與委內瑞拉的新關係。當馬查多告訴美方官員，希望在震後援助工作中扮演角色時，雙方緊張關係升高，川普政府的回應是：「不行。」

一名資深官員說：「不只是援助而已。她還希望我們保障她的安全。如果她站在美國陸戰隊旁邊，就不會受傷，看起來也像是她在主導一切。但那我們現在是在做什麼？扶植她上台嗎？」

馬查多未回覆Axios置評請求。一名消息人士表示，美國政府預期馬查多很快還會再次嘗試返回委內瑞拉。美方官員則表示，馬查多的行動已成為國務院內部的阻礙，如果因此導致委內瑞拉爆發內亂，可能造成嚴重後果。

一名美國資深官員說：「超過1700名委內瑞拉人不幸喪生，恐怕還有數千人已經罹難，數以萬計的人住在帳篷裡，無處可去。而當我們專注協助應對這場災難時，她卻把一切焦點放在自己身上。」另一名官員表示：「國務院正主導委內瑞拉史上規模最大的災後復原工作。現在絕不是馬查多把這件事當作政治工具的時機。」