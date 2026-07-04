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李在明「安全美國、經濟中國」走鋼索 反中民意考驗執政

編譯江昱蓁
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南韓總統李在明1月訪問中國。圖為1月5日國宴後，李在明（左）拿中國國家主席習近平...
南韓總統李在明1月訪問中國。圖為1月5日國宴後，李在明（左）拿中國國家主席習近平（右二）送的小米手機自拍。（歐新社資料照片）

隨著東北亞的權力格局畫分為美日韓與中俄朝兩大陣營，南韓總統李在明採取「安全美國、經濟中國」的政策，一方面修復南韓與中國關係，同時避免刺激華府，靈活地遊走在兩大陣營間；然而，國內的反中情緒恐成為該政策的最大挑戰。

自美國2017年3月開始在南韓部署中端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德系統）起，中韓關係就長期處在谷底。「戰略暨國際研究中心」（CSIS）主任車維德6月5日評論，中國對南韓企業嚴峻的經濟制裁，使其營收總損失逾150億美元。

2024年12月，時任南韓總統的尹錫悅宣布戒嚴更讓中韓關係雪上加霜。尹錫悅的律師事後在憲法法庭上稱「中國政府介入韓國選舉舞弊」，儘管南韓官方隨即駁斥，陰謀論已在保守派發酵。

首爾成均館大學副教授趙成珉說，前總統文在寅與尹錫悅分別和北京與華府走得過近，結果都難以承受。「李在明同時接觸兩邊，讓戰略靈活性最大化」。

車維德說，李在明對中政策迴避台海、南海等區域安全問題，還在北韓、關鍵礦產等問題尋求北京合作。為平衡對中政策，也不斷深化與美國的軍事和經濟聯盟，包含人工智慧（AI）、造船、航太等新興領域合作。

李在明今年1月的中國行，成為中韓關係恢復正常化的轉折點，藉以恢復中斷已久的高層互訪與熱線。

不過，李在明走鋼索政策恐受國內反中情緒影響。據南韓民調公司韓國研究今年3月發布的「2026年民眾認知調查」，中國負面形象仍在南韓民眾心中占據主導地位。

相較於7%的受訪者認為中國不具威脅性，67%的人認為中國具威脅性。認為中國不值得信任的人占56%，值得信賴者僅11%。認為中國具侵略性占53%，愛好和平的僅有5%。認為中國是南韓敵人的受訪者為24%，高於認為是朋友的13%。

南韓警方自去年10月起依據「集會及示威法」嚴禁抗議有反華口號，雖有助於維持對中關係，卻引發限制言論自由與過於示好的爭議，也不利對美關係。

精華 FAQ

  • 他的核心思路是安全上維持與美國同盟，經濟上則修復並深化與中國合作，同時避免刺激華府。由於美中對立升高，這種兩邊兼顧的作法必須精準拿捏，因此被形容為走鋼索。

  • 文章指出，薩德系統部署後中國曾對南韓企業施壓，造成龐大經濟損失；其後尹錫悅戒嚴與選舉陰謀論又加深緊張，使中韓關係長期停滯，互訪和溝通機制也一度中斷。

  • 民調顯示，多數南韓民眾認為中國具威脅、不可信且帶有侵略性，這使李在明對中修復政策缺乏社會支持。警方限制反華抗議雖有助降溫，卻也引發言論自由與對美觀感的爭議。

李在明 尹錫悅 南韓

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