韓總統李在明上任1年積極遞橄欖枝 兩韓為何仍漸行漸遠？

南韓總統李在明上任後對北韓採取較柔和立場，北韓卻依舊將雙邊定位為敵對兩國關係。（歐新社）

相較於前總統尹錫悅 採取強硬的對北韓政策，南韓 總統李在明 去年6月就職後改採柔和的立場，北韓卻依舊將雙方關係定位為敵對兩國關係，而北韓堅持擁核與南韓民眾對平壤觀感的惡化，更讓南北韓漸行漸遠。

北韓修憲 刪除統一論述

儘管南韓統一部去年6月呼籲民間的反北韓團體停止發送反共傳單，首爾也拆除邊境的宣傳擴音器，但北韓領導人金正恩並未接過李在明的橄欖枝。

金正恩今年3月23日在最高人民會議上說「我們已將韓國認定為最敵對國家」，5月6日曝光的修憲內容更刪除「祖國統一」、「北半部」等南北同屬一族與統一政策等論述，新領土條款也明定北韓疆域南接大韓民國領土。

隨著北韓持續推動「正常國家化」，並在新版憲法將兩國論法制化，兩韓關係成為「敵對的兩國關係」；南韓統一部5月18日公布的「2026年統一白皮書」提到「以統一為目標的和平兩國關係」，列出尊重北韓政治體制、不追求併吞及不實施敵對行為三大原則。這等於首爾承認南北韓為「事實上的兩國」。

南韓總統李在明上任後對北韓採取較柔和立場，北韓卻依舊將雙邊定位為敵對兩國關係。 圖為首爾地鐵京義中央線「DMZ和平列車」終點站「臨津江站」。(本報資料照片)

首爾長期主張兩韓不是兩個主權國家之間的關係，而是「特殊關係」，北方為叛軍控制區，非獨立國家，故稱其「北韓」而非北韓自稱的「朝鮮民主主義人民共和國」。按南韓憲法第三條規定，「大韓民國領土涵蓋朝鮮半島及其鄰近島嶼」，將整個朝鮮半島定義為南韓領土；第四條則規範「和平統一」的義務。

韓借鏡兩德 朝不棄核武

早在今年1月，統一部長鄭東泳就說「李在明政府尊重朝鮮民主主義人民共和國體制」，今年3月又拋出稱兩韓為「韓朝關係」或「韓國、朝鮮」。統一部次長金南中5月初也說，東西德在1972年簽署「兩德基礎條約」後開始使用對方正式名稱，反而有助於擴大交流並緩解情勢緊張。

受北韓研發核武與飛彈，與俄國密切的軍事合作及南北韓對話長期中斷影響，南韓民眾對北韓觀感較10年前明顯惡化。據朝鮮日報與首爾大學今年1月民調，南韓18至29歲的民眾對北韓的敵意最高（54%），也讓43.2%的人認為統一不可行，較2015年的14%上升近30%。

42.4%的受訪者認為北韓為「威脅我們安全的敵對實體」，2015年僅25.6%，而認為北韓是「能夠合作的夥伴」則由43.5%下降至30.8%。2015年認為北韓是合作夥伴的比率還高於敵對實體，這次民調卻發生逆轉。

南韓民眾對北韓認知 製表／江昱蓁

首爾智庫統一研究院2024年研究顯示，65%脫北者因文化差異與歧視而難融入南韓社會，凸顯雙方社會分化程度，也從心理層面加劇兩韓關係障礙。南北韓GDP巨大的鴻溝，更讓南韓擔心統一帶來沉重財政成本。

北韓日益惡化的人權也讓南韓民眾視北韓為頑固的獨裁政權，讓統一愈來愈難實現。

兩韓對北韓擁核的態度不一，更不利雙方開啟對話。李在明6月8日在就職周年記者會上提議，分成短期、中期及長期三階段暫停北韓生產核原料與研發核武，直到全面去核化達成為止。

不過，金正恩已在今年3月下旬表態「絕不退讓地鞏固核武國地位」。

美國民間組織「武器管制協會」防擴散政策主任達芬波特說，北韓不會為滿足對方開出的接觸條件而宣布棄核。