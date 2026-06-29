美限制使用先進AI 奧地利籲爭取Anthropic入駐歐洲

人工智慧（AI）公司Anthropic。（路透）

奧地利提議，歐洲聯盟（EU）應考慮協助人工智慧 （AI）公司Anthropic在歐盟 境內設立據點，以因應美國限制外國用戶使用該公司最先進AI模型的措施。

路透報導，根據奧地利政府28日公布、致歐盟科技事務主管維爾庫南（Henna Virkkunen）的信函，奧地利數位化事務國務秘書普羅爾（Alexander Proell）表示，確保歐洲不會被排除在重大科技創新之外，這一點至關重要。

普羅爾在信中寫道：「讓我們共同探討Anthropic在歐盟的戰略性建設和參與方式。歐盟可提供法律保障、市場准入、資本，以及符合企業理念的價值體系。」

普羅爾並未說明具體如何推動這項構想，也坦言外界勢必會質疑其可行性。

他寫道，「真正的問題不在於這件事是否容易，而是在於歐洲是否準備好主導自己的科技未來，或是只想當個執行外部決定的管理者。」

歐盟執委會（European Commission）本月稍早提出法案，計劃扶植歐洲本土雲端、人工智慧及半導體產業發展，以降低對美國科技巨頭的依賴。