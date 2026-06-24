中方侵擾台灣東部海域 美英法德：破壞穩定
華爾街日報24日報導，中國海警在台灣以東的太平洋海域共計檢查198艘外籍船舶以宣示主權的作法，被美國與其他西方國家批評為「破壞穩定」(destabilizing)；某些軍事觀察家指出，中國從6月6日至10日的「海上交通專項執法和掃測行動」也包括警告，可能是對台灣展開海上封鎖的一次演練。
為期五天的海上行動期間，中國海警船開始在台灣本島以東的海域向外國商船直接行使權力，24日遭到美國等西方國家譴責。中國海警這波新行動讓台灣、美國及西方國家官員紛紛感到警惕。
美國在台協會(AIT)發言人24日說：「中國的舉措嚴重破壞區域穩定。」
發言人在聲明中說：「我們敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣民選當局進行有意義的對話。」
24日稍早，英、法、德國駐台機構代表也發表內容類似的聯合聲明指出，中國的行動「威脅區域穩定、航行自由和國際航運安全」。
華爾街日報分析，北京在台灣周邊部署規模越來越大的海軍與海警船隊，這是施壓行動的一部分，旨在讓台灣2300萬人民相信抵抗中國接管將是徒勞；雖然北京之前曾在大型演習當中模擬對台封鎖，但中國海警最近動作則暗示台北所擔心的危機可能升級，也就是中國直接登上並檢查外國船隻。
長期追蹤中國海上行動的史丹福大學「海洋之光」(SeaLight)計畫主任鮑爾(Raymond Powell)表示，中國的目標是一種「慢動作的隔離」(slow-motion quarantine)，「在不開一槍的情況下，逐漸孤立台灣」。他說：「每一次侵略看起來都微小到不值得為之開戰，這就是主要用意。」
鮑爾將中國在台灣周邊的海事戰略比喻為蟒蛇(boa constrictor)，緩慢移動以制服對手，不像蝰蛇(viper)一樣展開劇烈猛攻。他說，沒有一次單一打擊的力量大到需要做出重大反應，但會持續收緊，壓力越來越大。
報導指出，中國海警在台灣以東太平洋海域執行為期五天的海上交通專項執法與掃測行動，期間共檢查198艘外籍船舶，並直接對商船行使權力。 AIT表示中國舉措嚴重破壞區域穩定，並敦促北京停止對台軍事、外交與經濟施壓。英法德駐台機構也指其威脅區域穩定、航行自由與國際航運安全。 史丹福大學SeaLight主任鮑爾認為，中國正採取慢動作隔離策略，在不開一槍下逐步孤立台灣。這次直接檢查船隻，可能是在測試海上封鎖與施壓能力。
精華 FAQ
報導指出，中國海警在台灣以東太平洋海域執行為期五天的海上交通專項執法與掃測行動，期間共檢查198艘外籍船舶，並直接對商船行使權力。
AIT表示中國舉措嚴重破壞區域穩定，並敦促北京停止對台軍事、外交與經濟施壓。英法德駐台機構也指其威脅區域穩定、航行自由與國際航運安全。
史丹福大學SeaLight主任鮑爾認為，中國正採取慢動作隔離策略，在不開一槍下逐步孤立台灣。這次直接檢查船隻，可能是在測試海上封鎖與施壓能力。
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