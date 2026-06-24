立陶宛新政府暫停與台經濟合作談判 「務實推動對中國關係正常化」

圖為2022年1月，設在立陶宛首都維爾紐斯的「駐立陶宛台灣代表處」。（路透）

波羅的海國家立陶宛 即將上任的新政府尋求與北京建立更務實的關係，並決定暫停與台灣經濟合作計畫談判。南華早報24日指出，此舉為台北近年最受矚目的外交突破之一再添變數。

立陶宛2021年允許台灣在維爾紐斯設立「台灣代表處」，打破以「台北」為名的慣例，成為台灣拓展歐洲關係的重要象徵。但此舉引發中國強烈反彈，下調與立陶宛的外交關係層級，並祭出非正式貿易限制。當時，台北將此視為民主夥伴願意在北京壓力下深化合作的證明，台立關係也被塑造成台灣拓展歐洲、尤其是高科技產業合作的示範案例。

然而，此次台立談判暫停正值立陶宛政治敏感時刻。即將上任的新政府已釋出訊號，希望改善與北京的關係。立陶宛最大黨、社會民主黨（Social Democrats）與另外2黨近日組成新聯合政府，並表明將在不損及國家安全與主權利益的前提下，務實推動對中關係正常化，使雙邊外交代表層級回歸與其他歐盟 國家一致的水準。

候任總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）曾公開主張恢復與北京的關係，達到其他歐盟國家相近的水準。他18日表示，包括波蘭 與德國在內，所有國家都與北京維持外交關係，「只有我們沒有」。他說：「有時候我們很特別，但我們又回到一個想法：或許我們不該與眾不同，也不該成為特例。」

立陶宛外交部22日表示，由於新聯合政府成立後國內政治環境出現變化，經雙方同意，與台灣的經濟合作行動計畫談判已暫時中止。待新政府正式就職、施政綱領獲國會批准後，可望恢復談判。

儘管面臨不確定性，台灣外交部仍試圖展現信心。發言人蕭光偉23日證實談判暫停，但強調台灣將持續就該行動計畫與維爾紐斯保持密切溝通。

立陶宛與台灣媒體近期報導指出，維爾紐斯與北京正低調討論恢復外交代表機制，立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）日前表示，立方同意中方現階段設立「臨時代辦處」，後來澄清並非設立「辦公室」，而是由臨時代辦領導的外交代表機構，且採對等原則運作；外交部長布德里斯對此不予證實。

南華早報報導，台灣政治評論員郭正亮表示，立陶宛的經驗顯示，當基於價值觀的外交碰上經濟現實，侷限便會浮現。北京最有效的施壓方式並非直接限制貿易，而是針對含有立陶宛零組件的產品設限，增加外國投資人的不確定感，並削弱立陶宛在歐洲供應鏈中的角色。

郭正亮表示：「歐洲企業，尤其是德國製造商施加的壓力，最終對立陶宛經濟造成的傷害，比失去對中國大陸直接出口市場更大。」他認為，立陶宛調整對中政策，也反映更廣泛的地緣政治變化，包括外界愈來愈不確定美國是否仍會全力支持與北京對抗的夥伴。

有分析認為，這項發展反映歐洲整體走向務實主義的趨勢。台灣前駐紐西蘭大使介文汲表示，自美國前總統拜登執政時期以來，立陶宛的戰略盤算已出現變化。立陶宛當時透過扮演歐洲最強烈批評中國的國家之一，獲得不少政治利益；但在目前的地緣政治環境下，維爾紐斯可能認為繼續維持這個角色的好處已經減少，「現在的問題是，台灣政府是否能找到方法扭轉局勢。」

專家警告，若立陶宛轉而靠攏北京，台灣以共同民主價值拓展國際關係的策略能否持續將受到質疑。