經濟疲軟+政治分裂 英十年折損六首相

英國十年來已經換了六任首相。(路透)

英國首相施凱爾 (Keir Starmer)22日上午在首相府外宣布請辭，哽咽表示不再是領導英國的合適人選，也成為十年內第六個下台的首相。

施凱爾2024年7月以工黨壓倒性的勝利入主唐寧街10號，但不足兩年支持率急遽下跌，不但成為十年來第六個辭職的首相，也是英國近兩個世紀以來政治更迭率最高的一次。路透分折指出，一切都是疲軟經濟以及政治文化惡化惹的禍，若不改善，任何人上台結局都是一樣。

跟他的前任一樣，施凱爾最大的問題是未能平息民眾對生活水準的不滿。

自2008年金融危機以來，英國的生活水準就停滯不前，加上新冠疫情 衝擊，不斷膨脹的國債也限制了政府支出，民眾的生活自然無法改善。

英國一度被視為全球政治及經濟穩定的支柱，孕育出柴契爾夫人(Margaret Thatcher) 及布萊爾(Tony Blair)，合計執政21年重塑現代英國。

不少分析將英國的經濟不穩歸咎於脫歐，但英國智庫「政府研究所」(IfG) 直指，其實是始於2008年金融危機。

英國的經濟成長嚴重依賴龐大的金融業，但全球金融危機重創該業，隨之而來的公共部門緊縮政策，對隨後出現的種種危機準備不足。

為應對疫情及支持烏克蘭對抗俄羅斯所採取的財政措施，也使英國國債水準逼近GDP的100%。

英國目前面臨高額債務與利息支出，加上經濟增長停滯、國防開支增加，借貸成本高居七國集團之冠，龐大的利息支出嚴重影響民眾的生活水準。

民眾普遍感到自己乃至下一代的生活沒有改善，每屆政府似乎都無力解決飆升的電價、改善醫療服務等一系列問題。

英國政治文化的惡化也是十年來歷任首相的「死因」，中央集權程度過高，關鍵的政府部門規模過小，難以應對各種挑戰，非法移民問題也造成嚴重的政治分裂。

前首相蘇納克(Rishi Sunak)在周日泰晤士報撰文表示，極可能接替施凱爾的柏能(Andy Burnham)需要提出一套明確的計畫，「如果沒有這樣的計畫，他將成為另一位首相，夜夜輾轉難眠，苦惱著為什麼事情就是行不通。」