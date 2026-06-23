英相施凱爾請辭 前衛生大臣柏能成接班大熱門

英國首相施凱爾22日在倫敦首相府前宣布辭職，表情凝重。（路透）

英國首相施凱爾 (Keir Starmer)22日在倫敦唐寧街10號首相府前宣布，他已向英王查理三世 請辭。63歲的施凱爾說，自己兩年前成為首相，是他此生最自豪、最值得驕傲的時刻。但他欣然接受自己做出必須離開的決定。新首相的大熱門人選：前衛生大臣、前大曼徹斯特市長柏能(Andy Burnham)同日隨即宣布角逐工黨黨魁。

施凱爾還說，新首相將在英國國會夏季休會結束，即9月1日復會前就位。他表示，無論繼任者是誰，自己都會支持。他宣布時臉色凝重且略顯蒼白，提到家人對他的支持時明顯哽咽。

兼任工黨黨魁的施凱爾坦言，工黨當前面臨的關鍵問題是，他是不是領導工黨迎戰下一場國會大選的最佳人選。黨籍國會議員已給了答案；他做出任何決定的出發點都是「將他愛的國家擺在第一位」。

柏能19日在英格蘭西北部的梅克菲爾德下議院議員選區補選，擊敗極右翼的英國改革黨對手順利重返國會。他已符合成為首相的第一個資格：下院議員；接下來則是成為下院最大黨黨魁。

柏能22日表示，黨內的權力轉移應是「延續的正面過程」，他會讓英國穩定、嚴肅且持續聚焦那些最要緊的議題。緊接著前衛生大臣斯特里廷宣布，自己不會角逐工黨黨魁。和工黨立場接近的英國衛報同日報導說，這代表柏能現在「非常、非常可能」於7月中旬成為新首相。 「北方之王」柏能可望成為英國新任首相。（美聯社）

施凱爾22日指出，工黨的全國執行委員會會訂定黨魁選舉時程，將自7月9日起接受候選人提名。工黨一啟動黨魁選舉程序，若同額競選，則此人將自動成為黨魁，並可望在國會7月16日休會前就任。若有數人角逐，整個程序將持續數周。但至今除了柏、斯兩人，並無其他人公開表明有意角逐。

施凱爾前年7月4日以黨魁身分率當時在野的工黨在大選大勝，結束保守黨達14年的執政。他翌日就任首相，當時以61歲成為英國近50年來年紀最長的新任首相，距離他2015年5月首度當選國會議員也不過九年。

華爾街日報22日報導，施凱爾就任後陸續被爆出醜聞與實施爭議性政策。例如施凱爾夫婦收受金主提供的免費高檔服飾；他突宣布取消發放給退休人士的冬季燃料補貼。尤其他大選時開出絕不加稅的選舉支票，上台後卻推動自二戰結束以來規模數一數二的全面加稅案，還調高基本工資，影響企業的商業投資活力。

有線電視新聞網（CNN）報導，施凱爾在經濟、薪資及住宅問題上的執政成果不如預期。特別在2月底美國和以色列聯手攻打伊朗後，根據國際貨幣基金（IMF）4月預估，英國今年全年經濟成長率僅0.8%。

施凱爾的首相保衛戰已打響數月。副首相芮納去年9月因被控購屋時逃漏稅而請辭，對施凱爾領導的工黨內閣造成打擊。接著傳出施凱爾任命的英國駐美大使曼德森捲入美國已故性犯罪富豪艾普斯坦案醜聞，多名黨籍國會議員今年2月就提醒施凱爾的首相任期正進入倒數計時，包括內閣秘書長沃瑪德的施凱爾三名高階幕僚同月雖為曼德森的人事案請辭負責，仍止不住黨內逼宮。

最關鍵的還是工黨2月輸掉大曼徹斯特的戈頓與丹頓國會議員選區補選。該選區近百年一直是工黨的鐵票區。路透報導說，這是施凱爾和工黨近一年最重要的選舉考驗。5月工黨在威爾斯地方選舉慘敗，這是自1999年以來，工黨首次痛失當地執政權，也淪為壓垮施凱爾的最後一根稻草。斯特里廷5月請辭衛生大臣；國防大臣希利及副大臣卡恩斯則於6月11日請辭。