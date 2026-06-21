AI巨擘執行長成G7座上賓 待遇如元首 全球新秩序成形

全球主要AI公司高層17日出席G7峰會期間舉辦的午餐會。美國總統川普（圖中）左右分坐OpenAI執行長奧特曼（左二）和Google DeepMind執行長哈薩比斯（右二）。(路透)

這可能是一個全球新秩序的開始：日前全球最有權勢的國家元首齊聚法國阿爾卑斯山，參加一年一度的七國集團(G7 )峰會，美國各大人工智慧AI科技公司的執行長們成為座上賓，待遇如同國家元首。

華府政治網站Axios在20日報導，也許這也正是在AI快速發展下許多人設想的未來，國家領導人和AI巨擘齊聚一堂，就AI的控制權、規則以及其在治理和世界安全方面的應用進行持續不斷討論。他們可能時有爭執，例如Anthropic與川普 總統之間的衝突，不過這也是各國政府與AI巨擘就此一科技的控制權進行博弈時，不可避免的事情。

隨著AI科技的快速發展與掀起浪潮，AI企業執行長已成為建構世界未來經濟與安全基礎的要角，在國際間被視為可與各大民主國家領袖平起平坐的夥伴。

在本次G7峰會中，當OpenAI執行長奧特曼走進會場，與各國元首共進工作午餐時，立刻被團團圍住，世界各國政要、部長和內閣官員爭相一睹他的風采。奧特曼與多位國家元首舉行了雙邊會談。他一再聽到各國希望OpenAI成為可靠的合作夥伴。

各國元首也樂於與這些AI巨擘的執行長合影。Anthropic的執行長阿莫戴(Dario Amodei)、奧特曼和Meta 首席AI長汪滔都分別與東道主法國總統馬克宏合影，照片中他們都是坐在通常由總統或總理使用的椅子上。

AI企業執行長與G7領袖的工作午餐不對媒體開放。但根據了解，阿莫戴、奧特曼與DeepMind的執行長哈薩比斯(Demis Hassabis)都發表了重要談話。他們三人均敦促西方國家攜手合作，確保民主國家繼續在AI領域掌握主導地位。

阿莫戴告訴G7領袖，他們必須「抵制在推廣AI工具時分裂的誘惑」。 他指的是民主國家聯合起來，成為AI領域的領導者，對抗專制政府。

奧特曼呼籲建立一個「國際論壇，制定全球公認的測試標準，對AI能力和風險提出公正的分析，並為各國合作提供平台」。他強調，「我們希望地球上的每個人都能從這項技術中受益，並自行探索如何使用它。」

哈薩比斯則是表示，「我們正處於人類歷史上最關鍵的時刻之一。這蘊藏著巨大的潛力。如果我們把握住這個機會，我認為我們就能開啟科學和進步的黃金時代。」