性暴力黑名單導火線 以色列大使聯合國官員爆口角

以色列大使達諾。(路透)

聯合國 今天一場公開會議上外交禮節失守，以色列 大使達諾和聯合國秘書長兒童與武裝衝突問題特別代表佛瑞澤爆發口角。

路透社報導，達諾（Danny Danon）在紐約紀念「消除衝突中性暴力行為國際日」的會議上指控聯合國官員派坦（Pramila Patten）存有偏見並要求辭職。

派坦上月發布報告，以涉嫌這類性暴力事件為由首度將以色列列入黑名單。達諾形容這是「新低點」，以色列外交部揚言將斷絕與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）所有聯繫。古特瑞斯將於今年底任滿10年後卸任。

達諾今天對派坦說：「妳屈服於秘書長針對以色列的執念。」

佛瑞澤（Vanessa Frazier）高聲提出程序問題打斷發言，她要求達諾避免「人身攻擊」，並說她握有「經核實的證據」。她是另一份同樣將以色列列入黑名單的報告編纂者。

達諾則表示佛瑞澤應保持安靜。他說：「我們是會員國，而妳是為聯合國工作，現在請妳安靜，妳給我安靜…妳還有妳那份可恥的報告。」

身為馬爾他前駐聯合國大使的佛瑞澤本週代表古特瑞斯發布報告，警告以色列屯墾者團體可能會因對兒童的侵害行為而被列入全球黑名單。古特瑞斯同時對所謂巴勒斯坦 兒童受侵害事件「驚人」增長深表不安。

以色列本身已因涉嫌侵害行為，被列入報告中所謂的「羞辱名單」附錄中。

上述兩份報告也將以色列宿敵哈瑪斯（Hamas）列入黑名單。