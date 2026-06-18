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G7峰會聲明樂見美伊協議 擬加強制裁俄國

編譯盧思綸／綜合報導
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七大工業國集團(G7)領袖在日內瓦湖(Lake Geneva)畔的法國小鎮艾維安...
七大工業國集團(G7)領袖在日內瓦湖(Lake Geneva)畔的法國小鎮艾維安巴恩(Evian-les-Bains)舉行高峰會。(路透)

政治新聞網POLITICO.EU報導，七大工業國集團(G7)17日發表聯合聲明，G7領袖稱讚美國與伊朗達成初步協議，並在烏克蘭議題上意外達成共識，包括美國總統川普在內的各國領袖一致承諾，加強對基輔的軍事支持，並進一步擴大制裁俄羅斯。

G7針對多項地緣政治議題發表聯合聲明，聲明中三度提及美國總統川普，表示樂見美伊達成終止敵對行動協議，讚揚川普展現領導力促成協議，這為阻止伊朗取得核武、處理其區域活動及彈道飛彈威脅，提供「歷史性機會」。G7表明支持落實協議以及後續推動更全面的外交安排，確保伊朗永遠不會取得核武。

聲明同時強調，荷莫茲海峽不受限制、不收取通行費的過境權是國際貿易基石，並支持由英國與法國主導的多國防禦性倡議，協助恢復海上交通、保護商船及確認水雷已清除。

川普17日表示，美國與伊朗現在達成的協議並不是最終協議，只是一份諒解備忘錄，川普說，如果伊朗「不聽話，我們會立刻回去，在他們頭頂上投炸彈」。

此外，G7聲明指出，隨著美伊達成協議、荷莫茲海峽有望重新開放，現在正是對俄羅斯採取進一步經濟措施的適當時機。

G7領袖承諾加大對俄羅斯的經濟施壓，強化包括石油與天然氣產業在內的制裁。

在烏克蘭議題上，原本外界預期川普可能與盟友出現分歧，但與會領袖在法國艾維安巴恩峰會期間意外取得一致立場。

聯合聲明表示，G7將持續支持烏克蘭捍衛自由、主權與領土完整，並承諾增加防空能力、額外系統與攔截器，以及長程打擊能力，同時考慮擴大相關許可，協助烏克蘭提升軍事生產能力。

聲明也對北韓核武與彈道飛彈計畫表達深切關切，重申將依據聯合國安理會決議推動北韓完全去核化，並呼籲平壤立即解決綁架日本人問題，同時共同因應北韓涉及加密貨幣竊盜及網路犯罪等威脅。

聲明也提到中國曾參與法國總統馬克宏6月11日主持的「全球趨同促增長峰會」，並表示G7將持續與中國等大型經濟體對話，討論全球長期失衡的成因與解方，相關努力也將會延續至美國主辦的G20以及其他國際論壇。

精華 FAQ

  • G7在聲明中三度提及川普，稱讚他促成美伊終止敵對行動協議，認為這是阻止伊朗取得核武、處理區域活動與飛彈威脅的歷史性機會。

  • G7承諾持續支持烏克蘭捍衛自由、主權與領土完整，並增加防空能力、攔截器與長程打擊能力，也考慮擴大許可，協助烏克蘭提升軍事生產。

  • G7認為美伊協議有利後，正是加大對俄經濟壓力的時機，將強化能源制裁；同時關切北韓核武、飛彈與網路犯罪，並續與中國等國對話。

G7 俄國 伊朗

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