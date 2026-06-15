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G7峰會在法國登場 川普讓盟友峰會變壓力測試

編譯張佑生／即時報導
抗議者14日帶著G7領袖的大頭面具合影。(路透)
抗議者14日帶著G7領袖的大頭面具合影。(路透)

七大工業國集團（G7）峰會15日至17日在法國東部日內瓦湖畔小鎮艾維安（Évian-les-Bains）舉行，美國總統川普15日抵達會場時，面對的將不只是一場例行領袖峰會，而是一場美國與盟友關係的壓力測試。

法國、英國、加拿大、德國、義大利、日本、美國與歐洲聯盟領袖都將與會。紐約時報分析，這場峰會原本應是富裕民主國家協調共同立場的場合，但在伊朗戰爭、烏克蘭戰事、北約分歧與格陵蘭爭議交錯下，G7如今更像是川普外交風格與盟友耐性的正面碰撞。

艾維安上一次舉行G7峰會，是2003年美國入侵伊拉克後不久。當時法國與德國強烈反對美國開戰，美國總統布希受到冷淡對待，但各國領袖仍努力維持「理念相近國家共同面對混亂世界」的表象。23年後，同一座湖畔小鎮再度迎來G7，這層表象已明顯鬆動。

川普第二任期以來，歐洲盟友對美國的疑慮快速升高。他對伊朗發動攻擊，震動全球經濟；對北約態度冷淡，讓歐洲安全承諾蒙上陰影；又威脅接管格陵蘭，使歐洲領袖愈來愈難把美國視為理所當然的夥伴。在氣候與安全等關鍵議題上，部分歐洲官員甚至開始把美國視為風險來源。

喬治城大學國際關係教授庫普欽（Charles A. Kupchan）說，川普第二任期初期，美國盟友大致採取「咬牙忍耐、對川普保持友善」的策略；但格陵蘭與伊朗形成雙重衝擊，使盟友轉向「能合作就合作，但必要時必須說不」。庫普欽指出，2003年伊拉克戰爭雖造成嚴重分歧，卻未動搖北約或G7根基；如今的情況不同，G7內部已沒有一致答案。

這不代表各國完全無法合作。烏克蘭與伊朗戰火仍在延燒，荷莫茲海峽受阻牽動全球能源供應，AI可能衝擊勞動市場，也讓各國面臨監管壓力。只是對地主法國而言，本屆峰會目標已不如過去宏大。總統馬克宏最現實的挑戰，是避免峰會失控，也避免川普像過去在加拿大舉行的G7峰會一樣提前離席。

歐洲各國對美國的距離也不一致。德國與日本鄰近俄羅斯、中國大陸等安全威脅，較難公開與華府切割；法國長期主張歐洲戰略自主，英國過去則較重視與美國保持一致，但如今也因伊朗軍事行動與川普陣營干預英國內政的言行，開始感受到「美國問題」。本屆G7的核心難題因此不是如何發表漂亮公報，而是盟友如何在仍需要美國的同時，面對一個愈來愈難預測的美國。

精華 FAQ

  • 因川普第二任期對伊朗動武、冷淡對待北約，並威脅接管格陵蘭，讓歐洲盟友對美國承諾更不信任，峰會因此成為檢驗彼此耐性的場合。

  • 先前多採取忍耐並維持友善的做法，但在格陵蘭與伊朗衝擊後，盟友逐漸轉向能合作就合作、必要時也要明確拒絕的立場。

  • 最現實的挑戰不是發表漂亮公報，而是避免會議失控、避免川普提前離席，同時在仍需美國協助下，維持盟友之間最低限度的共同立場。

G7 川普 伊朗

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