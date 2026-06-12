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法國G7峰會在即 瑞士日內瓦高度維安防暴動惡夢重演

中央社日內瓦13日專電
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日內瓦州政府已批准週日舉行示威活動，但遊行路線限制在火車站與聯合國區之間，不進入...
日內瓦州政府已批准週日舉行示威活動，但遊行路線限制在火車站與聯合國區之間，不進入老城區。這場遊行約有50個團體將共同參與，當局已部署數千名警力，軍隊也同步進駐戒備。(歐新社)

法國將舉行七大工業國集團（G7）峰會，各國政要將從日內瓦機場進出。因官民皆憂心重演2003年G7峰會暴動，瑞士日內瓦在艾維安（Evian）峰會前全面戒備，關閉多數瑞法邊境關口、部署警力與軍隊。

面對15日於法國艾維安舉行的七大工業國集團（G7）峰會，瑞士政府已關閉約8成瑞法邊境關口，並加強邊境哨站與交通管制。由於艾維安距離日內瓦僅約40公里，當地社會高度戒備，擔憂重演2003年大規模暴動與警民衝突的場景。

2003年，G7（當年為G8）峰會同樣於艾維安舉行，當時大批示威者湧入日內瓦，爆發嚴重街頭衝突、縱火與搶掠，店面遭破壞，造成數百萬瑞郎損失。對許多居民與商家而言，至今仍是一場惡夢。

中央社記者走訪日內瓦市區發現，週五從火車站周邊商家、湖畔星級飯店到精品店，多數已提前以木板封住櫥窗與店面；市政府也在重要古蹟與雕像周圍架設圍欄，加強保護措施。

瑞士廣播電視台（SRF）晚間新聞更以「日內瓦武裝自己面對G7峰會惡夢」為題報導指出，每天約有4萬名跨境通勤者自法國赴瑞士工作，自11日起已有不少企業改採遠距辦公，以減少通勤與市區活動。

日內瓦州政府已批准週日舉行示威活動，但遊行路線限制在火車站與聯合國區之間，不進入老城區。這場遊行約有50個團體將共同參與，當局已部署數千名警力，軍隊也同步進駐戒備。

報導中，日內瓦企業協會代表伯金（Arnaud Bürgin）表示，G7峰會讓當地經濟活動淪為「人質」，尤其示威活動帶來極大安全風險。

居住於日內瓦市區的台灣僑民莊婉茹向中央社表示，當年衝突造成的破壞仍令人記憶猶新，自週五起已有不少商家提早打烊，市區公車班次也減少，許多人選擇避免進城、留在家中工作。這幾天在老城內不只一直聽到電鑽和釘木板的聲音，直升機在市區上空巡邏盤旋的聲音也極大。

另有不具名商家向中央社表示，保險公司已發函通知，若未自行採取防護措施，相關損失將不予理賠。儘管示威活動預計於週日舉行，但商家擔心，不排除有人提前滋事，2003年的惡夢，沒有人希望再次經歷。

精華 FAQ

  • 因峰會地點距離日內瓦僅約四十公里，當地憂心重演二○○三年G8峰會時的大規模暴動、縱火與搶掠，因此先行封閉邊境並強化警戒。

  • 許多商家以木板封住櫥窗並提早打烊，市政府也在古蹟與雕像周圍架設圍欄；同時加強交通管制，避免示威若失控擴大損害。

  • 日內瓦州府核准週日示威，但路線限於火車站與聯合國區之間，不進入老城區；約五十個團體參與，當局已部署數千名警力與軍隊戒備。

G7 瑞士

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