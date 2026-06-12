賴清德才剛訪問 史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

總統府提供的照片顯示，賴清德總統5月3日訪問史瓦帝尼期間，與國王恩史瓦帝三世一同檢閱儀仗隊。(歐新社)

賴清德 總統5月初才訪問非洲唯一友邦史瓦帝尼，但當地媒體11日報導，史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）10日在國會遭到嚴厲質詢，原因是他推動一項新的外交政策，可能讓史國轉而與中國建立外交關係。

史瓦濟蘭新聞（Swaziland News）報導，戴羅素邀請美國知名經濟學家薩克斯（Jeffrey Sachs）在內閣研討會發表演說。受聘擔任經濟顧問的薩克斯敦促史瓦帝尼應儘速與中國建立外交關係，以獲取經濟利益。

不過，戴羅素推動可能導向與中國建交的新外交政策，並未獲台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇及部分支持台灣的國會議員認同，並引發激烈辯論。

姆巴巴內東區國會議員德拉米尼（Welcome Dlamini）表示，據他了解，內閣曾有一場由受邀顧問進行的簡報，內容分析與中國建交相較於與台灣維持邦交的優勢。「這讓我感到困擾，因為我一直認為我國維持的是與台灣的外交關係。」

外界預期，戴羅素將於未來幾天內回應議員提問。另一方面，史瓦帝尼國會爆發辯論之際，正值中國宣布對所有非洲邦交國實施零關稅政策之後。由於史瓦帝尼維持與台灣的外交關係，因此未被納入。報導指出，戴羅素據稱「希望王國與中國接觸，探討建立外交關係的可能性」。

史瓦帝尼是非洲最後一個君主專制國家，國王獨攬國家最高行政、立法與司法大權。總理雖然是政府首腦但並非民選，而是由國王直接從國會議員中「指定任命」。