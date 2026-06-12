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北京制裁菲律賓防長 馬尼拉：不友善行為損互信

中央社馬尼拉12日專電
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菲律賓國防部長鐵歐多洛。(路透)
菲律賓國防部長鐵歐多洛。(路透)

中國11日宣布制裁菲律賓國防部長鐵歐多洛及他的家屬。菲律賓外交部回應，此舉屬於「不友善行為」，不利於兩國建立互信與推動建設性互動。

中國外交部昨晚發布聲明，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）多次發表涉中「謬論」，損害中方正當利益並破壞中菲關係。

聲明寫道，「為維護中國國家主權、安全與發展利益，中方決定禁止鐵歐多洛及他的配偶、子女入境中國大陸及香港澳門，並禁止中國境內組織與個人與他們進行任何交易、合作等活動。」

菲律賓外交部（DFA）昨天深夜發表聲明回應，已注意到中國外交部針對鐵歐多洛及家屬發布的制裁措施。

菲律賓外交部表示，雖然實施制裁是中國的主權權力，但菲律賓認為這項措施無助於建立互信與管理雙方分歧，也無法為兩國展開建設性互動創造必要條件。

鐵歐多洛是菲律賓政府對中國態度最強硬的官員之一，長期抨擊中國在南海爭議海域日益強勢的行動，並積極推動菲律賓與美國及其他理念相近國家深化軍事合作，以強化對中國的嚇阻能力。

亞洲安全論壇「香格里拉對話」5月在新加坡舉行，鐵歐多洛接受外媒訪問時表示，將尋求與台灣建立更緊密關係。

菲律賓政治新聞網站Politiko早於3日即引述消息人士報導，中方將把鐵歐多洛及他的家屬列入禁止入境名單，並調查他的家族是否在中國擁有資產，若有，可能予以凍結或管制。

具有華人血統的鐵歐多洛當時回應，他在中國沒有任何資產，也沒有前往中國的打算。

鐵歐多洛表示，自己的祖先約6至7代前自中國移民至菲律賓，此後未曾返回中國，並慶幸祖先作出這項「正確的決定」，否則他可能無法達到今天的地位。

他坦承，自己確曾考慮造訪，因為中國美食聞名且人民友善，但這些優點都被中國政府的高壓統治方式所掩蓋。

鐵歐多洛說：「不是說我不想去，那麼大的國家、文化那麼豐富，誰都會感興趣。但中國政府的行事方式是剝奪人民的權利，因此還是算了。」

精華 FAQ

  • 中國宣布禁止鐵歐多洛及其配偶、子女入境中國大陸、香港與澳門，並限制中國境內組織和個人與其進行交易、合作等活動，理由是其多次發表涉中不當言論。

  • 菲律賓外交部表示，雖然制裁屬中國主權權力，但這種做法是不友善行為，無助於建立互信、管理雙方分歧，也無法為兩國展開建設性互動創造必要條件。

  • 鐵歐多洛長期批評中國在南海的強勢作為，並推動與美國及理念相近國家深化軍事合作；他還曾表示希望與台灣建立更緊密關係，因此成為北京鎖定對象。

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