金正恩函普亭賀俄國慶 稱力挺莫斯科政策

北韓領導人金正恩(左)致函俄羅斯總統普亭(右)表達對俄國慶日的祝賀。圖為兩人去年9月在中國北京會面。(路透資料照)

北韓官媒報導，北韓領導人金正恩 （Kim Jong Un）致函俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin），表達對俄國 慶日的祝賀，並說全力支持莫斯科的內政與外交政策。

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩表示，北韓與俄羅斯之間，在全面戰略夥伴關係條約的基礎上，雙方關係正加速發展。他矢言「將永遠與俄羅斯同在」。

除金正恩致函祝賀之外，北韓官員也和俄方官員一起前往蘇聯時期陣亡軍人公墓及紀念碑以示追念；在北韓，俄駐平壤大使館也為北韓高層官員舉辦招待會。

兩國關係日益密切，北韓派遣數千名軍人支援俄羅斯，對烏克蘭作戰；華府與首爾官員則指控平壤，向俄羅斯提供砲彈、飛彈和軍事物資，用來對烏克蘭作戰，不過，莫斯科和平壤雙雙否認有武器交易。

此外，兩國邊界一座橫跨圖們江的大橋也預計於6月19日完工。這是普亭2024年6月訪問平壤時簽署戰略夥伴關係條約的一部分。

路透社報導，分析人士表示，這座大橋不但可促進雙邊貿易，還可為北韓提供一條新運輸物資路徑，有助北韓規避因核武與飛彈計畫遭受的國際制裁。