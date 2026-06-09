報告：全球1.2萬枚核彈頭 美俄占86％ 中擁620枚居第3

圖為俄羅斯國防部5月21日發布的視頻，在白俄羅斯某處未公開地點舉行演習期間，一枚配備核彈頭的Iskander-M戰術導彈系統正執行作戰任務。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： SIPRI指全球核彈頭約1萬2187枚，美俄合計占86％

SIPRI指全球核彈頭約1萬2187枚，美俄合計占86％ 重點二： 中國以620枚居第三，核武現代化與擴張速度受關注。

中國以620枚居第三，核武現代化與擴張速度受關注。 重點三：全球核武現代化加速，核武在戰略中的角色持續升高。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）8日公布「2026年全球核武報告」，截至今年1月，全球核彈頭總數約為1萬2187枚，較去年略減54枚。然而，處於可立即投入軍事使用狀態的核彈頭卻增至9745枚，前兩大擁核國俄羅斯 有5420枚、美國5042枚，中國以620枚位居第3。

中央社引述法新社報導，SIPRI報告顯示，目前全球九個擁核國家分別為美國、俄羅斯、中國、英國、法國、印度 、巴基斯坦 、北韓及以色列。其中，美國與俄羅斯仍是全球核武實力最強的兩個國家，兩國分別擁有5042枚與5420枚核彈頭，合計約占全球核武總量的86%，在核武格局中仍居於絕對主導地位；中國擴張核武庫的速度則超越其他任何國家。

SIPRI分析，近年全球核彈頭總數下降，主要是因美俄持續拆除冷戰時期退役的老舊核彈頭。不過，這項長期趨勢可能即將出現轉折。研究人員警告，隨著核武拆解速度放緩，新型核武器與投射系統部署卻持續增加，全球核武庫規模未來數年可能重新進入成長階段。

值得注意的是，全球所有擁核國家目前都在推動核戰力現代化工程，不僅更新核彈頭本身，也同步強化搭載核武的運載平台，包括洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈、巡弋飛彈以及戰略轟炸機等。部分國家更積極發展兼具傳統與核打擊能力的雙用途武器系統，提高軍事部署彈性。

SIPRI所長哈加格指出，當前最令人憂心的並非核武數量變化，而是核武在國際政治與軍事戰略中的重要性正持續上升。他表示，愈來愈多國家將原本存放於庫存中的核武部署至可執行任務的投送系統，核威懾與核對抗色彩也更加濃厚。

在各擁核國之中，中國核武現代化速度受到國際高度關注。SIPRI估計，中國目前擁有約620枚核彈頭，較去年的約600枚進一步增加。報告指出，北京近年持續興建新的飛彈發射井，擴充陸基核打擊能力，同時推動核動力潛艦部署長程彈道飛彈，逐步完善海陸空三位一體核威懾體系。

研究人員預測，到2030年前後，中國部署的洲際彈道飛彈數量可能達到與美國及俄羅斯相近的規模。不過，即使中國核彈頭總數未來增至1000枚左右，整體規模仍僅約為美俄核武庫存的四分之一。

此外，報告也提及北韓核武發展持續受到關注。SIPRI估計，平壤目前可能已組裝約60枚核彈頭，並擁有足夠核材料，可進一步製造至少30枚核彈頭。至於以色列雖未正式承認擁有核武，但國際普遍認為其具備成熟的核打擊能力。

SIPRI警告，當核武器重新成為大國競逐的重要工具時，國際社會必須正視核風險升高的現實，否則未來全球安全秩序恐將面臨更嚴峻挑戰。