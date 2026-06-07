世界盃足球外交 美、加、墨3主辦國貌合神離
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世界盃6月11日開踢，又是一個考驗足球外交成敗的場合。
國際足球總會（FIFA）在美國總統川普第一任內，把2026年世界盃主辦權交給三個申辦國：美國、加拿大和墨西哥。這將創下世界盃由三國共同主辦的首例。當時這凸顯北美洲的整合，但到川普2.0氛圍已變。
貿易戰爆發已驚醒昔日自由貿易區的美夢，加拿大總理卡尼甚至帶領全球反抗川普霸凌。
不過，比起其他國際組織，不論是聯合國、北大西洋公約組織（NATO）、世界銀行還是20國集團（G20），足球仍提供更佳的修睦邦交機會。
美國國務院前官員、現在經營一家體育外交顧問公司的莫飛形容，足球是在非官方場合促進外交的理想場域，儘管乒乓球、板球和其他運動也曾消弭敵意、拉近國與國的距離，但全球足球迷更多。他說，在觀賞球賽的貴賓包廂，足球是「國際舞台上最可靠的集會工具」。
曾主編一本足球外交書籍的英國德蒙福特大學教授狄希特說，體育可讓敵手顯得有人情味，並讓冷戰融冰，但同時也能讓自戀狂和民族主義氣焰更囂張。
她預期，當川普在美國場館接待世界其他領導人時，除掌聲之外，也可能迎來陣陣噓聲。
2026年，川普對伊朗發動戰爭，又透過美國移民與海關執法局突檢、逮捕、拘留非法移民，已在國外挑起反美情緒、在國內製造恐懼氣氛。他還下令從嚴核發簽證，對來自許多參賽國的球迷限制甚多，加上入場券價格高昂，或許能解釋為什麼美國11個主辦城市中，訂房率大多不如預期。
這屆世界盃由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦，創下首次由三國合辦的紀錄。當時被視為北美洲整合與合作的象徵，也反映FIFA對區域聯結的期待。 文章指出，足球具備龐大群眾基礎與高曝光度，能在非官方場域促成對話與互動。貴賓包廂、球場與賽事周邊，都可能成為領導人接觸、緩和敵意的外交空間。 文章提到，川普對伊朗動武、強化移民執法、嚴格核發簽證，已引發國際反美情緒，也讓參賽國球迷面臨入境限制。再加上票價高昂，可能使主辦城市住房與觀賽熱度不如預期。
精華 FAQ
這屆世界盃由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦，創下首次由三國合辦的紀錄。當時被視為北美洲整合與合作的象徵，也反映FIFA對區域聯結的期待。
文章指出，足球具備龐大群眾基礎與高曝光度，能在非官方場域促成對話與互動。貴賓包廂、球場與賽事周邊，都可能成為領導人接觸、緩和敵意的外交空間。
文章提到，川普對伊朗動武、強化移民執法、嚴格核發簽證，已引發國際反美情緒，也讓參賽國球迷面臨入境限制。再加上票價高昂，可能使主辦城市住房與觀賽熱度不如預期。
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