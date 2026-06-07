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世界盃足球外交 美、加、墨3主辦國貌合神離

編譯湯淑君／綜合6日電
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美加墨三國合辦2026年世界盃足球賽，左起為美國總統川普、墨西哥總統薛恩鮑姆與加...
美加墨三國合辦2026年世界盃足球賽，左起為美國總統川普、墨西哥總統薛恩鮑姆與加拿大總理卡尼去年底進行國際足總世界盃抽籤儀式。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026世界盃由美加墨三國合辦，原本象徵北美整合。
  • 重點二：川普2.0與貿易戰升溫，使三國關係轉趨貌合神離。
  • 重點三：足球仍被視為外交工具，但簽證與治安政策恐削弱效益。

世界盃6月11日開踢，又是一個考驗足球外交成敗的場合。

國際足球總會（FIFA）在美國總統川普第一任內，把2026年世界盃主辦權交給三個申辦國：美國、加拿大和墨西哥。這將創下世界盃由三國共同主辦的首例。當時這凸顯北美洲的整合，但到川普2.0氛圍已變。

貿易戰爆發已驚醒昔日自由貿易區的美夢，加拿大總理卡尼甚至帶領全球反抗川普霸凌。

不過，比起其他國際組織，不論是聯合國、北大西洋公約組織（NATO）、世界銀行還是20國集團（G20），足球仍提供更佳的修睦邦交機會。

美國國務院前官員、現在經營一家體育外交顧問公司的莫飛形容，足球是在非官方場合促進外交的理想場域，儘管乒乓球、板球和其他運動也曾消弭敵意、拉近國與國的距離，但全球足球迷更多。他說，在觀賞球賽的貴賓包廂，足球是「國際舞台上最可靠的集會工具」。

曾主編一本足球外交書籍的英國德蒙福特大學教授狄希特說，體育可讓敵手顯得有人情味，並讓冷戰融冰，但同時也能讓自戀狂和民族主義氣焰更囂張。

她預期，當川普在美國場館接待世界其他領導人時，除掌聲之外，也可能迎來陣陣噓聲。

2026年，川普對伊朗發動戰爭，又透過美國移民與海關執法局突檢、逮捕、拘留非法移民，已在國外挑起反美情緒、在國內製造恐懼氣氛。他還下令從嚴核發簽證，對來自許多參賽國的球迷限制甚多，加上入場券價格高昂，或許能解釋為什麼美國11個主辦城市中，訂房率大多不如預期。

精華 FAQ

  • 這屆世界盃由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦，創下首次由三國合辦的紀錄。當時被視為北美洲整合與合作的象徵，也反映FIFA對區域聯結的期待。

  • 文章指出，足球具備龐大群眾基礎與高曝光度，能在非官方場域促成對話與互動。貴賓包廂、球場與賽事周邊，都可能成為領導人接觸、緩和敵意的外交空間。

  • 文章提到，川普對伊朗動武、強化移民執法、嚴格核發簽證，已引發國際反美情緒，也讓參賽國球迷面臨入境限制。再加上票價高昂，可能使主辦城市住房與觀賽熱度不如預期。

世界盃 加拿大 北大西洋公約組織

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