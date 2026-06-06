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習近平明訪北韓 韓媒分析北京「一石多鳥」策略

編譯張佑生／即時報導
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南韓首爾車站的巨型電視螢幕5日播出中國國家主席習近平（左）與北韓國務委員長金正恩...
南韓首爾車站的巨型電視螢幕5日播出中國國家主席習近平（左）與北韓國務委員長金正恩（右）會談的新聞檔案影片。習近平訂於8日訪問北韓。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：習近平將訪北韓兩天，北京藉此重新校準朝鮮半島影響力。
  • 重點二：此行被視為拉近中俄朝互動，形塑對美反制的三角格局。
  • 重點三：經濟合作與出海權議題，可能成為中朝此行最務實焦點。

中國國家主席習近平將於8日起訪問北韓兩天，這是他自2019年6月以來，時隔近7年再度踏上平壤。表面上，這是中朝傳統友誼的高層互動；但放在川普日前與習近平會談、北韓加深與俄羅斯軍事合作、日本推動再武裝的背景下，這趟訪問更像北京重新校準朝鮮半島槓桿的一步。

南韓中央日報分析，習近平此行可能成為中國具體化「反美三角」的契機。自川習會後，北京開始接連拉近與俄羅斯、北韓的互動，試圖在美中戰略競爭中凸顯中國作為朝中俄陣營核心的角色。南韓政府則公開表示，希望中朝交流有助於朝鮮半島和平穩定，並期待中國在半島問題上發揮建設性作用；但首爾真正擔心的是，韓美日對上朝中俄的新冷戰格局進一步固定。

這趟訪問的意義，不只是對美國示威。近年北韓因俄烏戰爭與俄羅斯急速靠近，金正恩對莫斯科的軍事與經濟依賴上升，也讓北京在半島的傳統影響力面臨稀釋風險。慶南大學極東問題研究所教授李秉哲指出，中國可能藉此向美國釋放訊息，凸顯北京是朝中俄陣營的盟主；同時也有牽制「急速貼近北韓的俄羅斯」以及推動再武裝的日本之意。

北韓核問題則未必會是這場會談的明面主軸。專家認為，北韓希望國際社會承認其「事實核武國」地位，但中國仍追求「負責任大國」形象，難以公開接受這一點。統一研究院主任研究委員呉庚燮分析，這次中朝會談即使不到中國容忍北韓核武的程度，北京也可能不再明確重申過去儀式性強調的「非核化」立場。換言之，中國可能採取不說破的灰色策略，既不公開背書北韓核武，也不急著替美國壓迫平壤。

相較之下，經濟合作可能更容易成為中朝各取所需的議題。北韓需要中國協助支撐金正恩提出的國家發展與地方建設計畫；中國則長期希望透過圖們江取得通往東海的出海權，擴大東北開發與海上物流空間。慶南大學遠東問題研究所教授林乙出指出，東海出海權對中國而言，不只牽涉經濟與貿易，也具軍事與外交意義，是北京長期推動的宿願。如今朝中俄合作條件成形，習近平可能會更積極利用這一時機。

因此，習近平這趟平壤行不能只看成「中朝友好」或「朝中俄抗美」。北京真正要做的，是在美國、俄羅斯、日本與北韓之間重新排序權力關係：對華府證明中國仍是半島問題不可繞過的玩家，對莫斯科提醒北韓不能被俄羅斯獨占，也對東京釋放中國不會坐視韓美日安全合作擴張的訊號。

精華 FAQ

  • 韓媒認為，這不只是中朝友好互動，而是北京重新校準朝鮮半島槓桿的動作。習近平此行可向美國、俄羅斯與日本同時釋放訊號。

  • 因為在川習會後，中國加速拉近與俄羅斯、北韓的互動，試圖凸顯自己是朝中俄陣營核心。此舉也可能讓韓美日對上朝中俄的格局更固定。

  • 文章指出，北韓核問題未必是明面主軸，反而經濟合作更容易成為焦點。北韓需要中國支撐發展計畫，中國則想爭取圖們江出海與東北物流空間。

北韓 習近平 平壤

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