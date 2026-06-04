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日媒預告防衛白皮書 將中軍事活動視「嚴重擔憂事項」

記者潘維庭／即時報導
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去年12月9日，中俄在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航。（央...
去年12月9日，中俄在東海、太平洋西部空域組織實施第10次聯合空中戰略巡航。（央視新聞）

日媒預告，預計於夏季內閣會議進行報告、2026年版「防衛白皮書」的概要強調，日本和國際社會嚴重擔憂的事項，包含中國的軍事活動，新版白皮書的措詞與2025年版幾乎相同。

NHK中文版3日報導指，根據概要，白皮書就中國的軍事活動列舉以下事項：包含2025年12月，共軍戰機間歇性地用雷達照射自衛隊戰機，以及中共航母在太平洋的活動日趨活躍。概要中並指出，中方這些軍事活動是「我國與國際社會嚴重擔憂的事項，是目前為止最大的戰略性挑戰」，這一措詞與2025年版幾乎相同。

同時，白皮書也增設了「新戰法」項目，介紹烏克蘭戰場大規模應用低成本無人機，以及戰事長期化的情況。在此基礎上，白皮書強調，針對利用AI、無人機等的「新戰法」採取對策的重要性，同時有必要加強應對持久戰的準備工作。例如保障持續作戰能力、加強防衛方面的生產能力及相關技術基礎等。

中媒「環球時報」則指，據「朝日新聞」，新版白皮書概要延續2025年版表述，稱國際社會已進入「新的危機時代」，稱印太地區安全保障環境日趨嚴峻。陸媒稱白皮書繼續渲染「中國威脅」，將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」。白皮書也提及，去年中國多次在台海周邊軍事演習，意在「製造中國軍隊常態活動成為既成事實」。此外，白皮書對中俄軍事合作「嚴重關切」，包括去年12月中俄軍機從東海到太平洋的聯合巡航。

遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋認為，「炒作外部威脅、為強軍擴武找藉口」是日本軍國主義慣用手法。近年日本不斷突破戰後和平體制約束，加速推進防務戰略調整，防衛預算屢創新高，武器出口政策大幅放寬，其軍事政策調整方向值得國際社會高度警惕。     

日本 共軍 中共

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