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日防相小泉香會上反擊中方軍國主義指控 暗酸「是誰有核武？」

編譯盧思綸／即時報導
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日本防衛大臣小泉進次郎31日出席新加坡的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說。（...
日本防衛大臣小泉進次郎31日出席新加坡的亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說。（路透）

路透報導，日本防衛大臣小泉進次郎31日在亞洲安全論壇「香格里拉對話」發表演說，駁斥東京走向新軍國主義，並批評中國在缺乏透明度的背景下迅速擴張軍力。小泉並暗酸中國坐擁龐大核武庫和戰略轟炸機卻「做賊喊抓賊」。

小泉並重申，日本「反對以武力或脅迫單方面改變現狀」，強調「每個國家都必須能依照自己的意志決定未來」，而這個區域也應該對所有願意遵守共同規則與原則的國家敞開大門。小泉並未點名中國，但這番話被視為劍指北京針對南海與台灣日益加劇的行動。

去年底日相高市早苗拋出「台灣有事」說法後，日中持續僵持至今；加上東京推動修訂安全政策框架、強化日本軍事防衛，並在4月派遣軍艦通過台灣海峽，引發北京強烈不滿。中國則批評，日本正重拾二戰時期軍國主義侵略思想。

小泉表示：「試想，有個國家擁有龐大核武庫和戰略轟炸機。日本根本沒有這些武器，卻被貼上新軍國主義的標籤？」香港南華早報報導指，這番話影射中國。

小泉接著強調，日本自二戰結束以來的紀錄有目共睹，始終遵守國際法與《聯合國憲章》，並持續致力維護「自由開放的國際秩序」。

小泉另表示，今年未能在論壇期間與中國防長會談「令人遺憾」，但日本仍願意保持溝通。小泉強調，國與國難免存在認知差異與摩擦，此時需要的不是在對方缺席時反覆提出毫無根據的指控，而是直接、坦率的對話。

路透報導，中國防長董軍連續兩年缺席香格里拉對話。本屆中方代表中共解放軍專家學者代表團團長、國防大學教授孟祥青痛批日本，「一個沒有徹底清除軍國主義毒害遺產的國家，是否有資格在國際場合大談防務合作」。

在演說後的問答環節，小泉回應中國代表提問時指出，日本防衛政策與軍力整備並非以特定國家或地區為威脅對象，也不是為了引發軍事對抗。

隨後，小泉批評中國持續大幅增加國防支出，並在透明度不足的情況下，於廣泛領域快速擴張軍事能力。他補充，中國的對外姿態與軍事活動，已成為日本與國際社會「嚴重關切」之事。

小泉在演說中也提到，日本正修訂防衛裝備與技術移轉框架，強化防衛生產與技術基礎，未來將在區域防衛裝備合作中扮演更積極角色。

他表示，這是日本提升防衛能力的一環，也是為了避免美歐及理念相近國家之間出現安全空隙，讓試圖挑戰現狀的勢力趁虛而入。

日本 小泉進次郎

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