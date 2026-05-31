美中都欠款 聯合國瀕臨破產 秘書長示警：預備金8月中告罄

聯合國秘書長古特雷斯警告，聯合國瀕臨破產，預備金在8月中旬就將告罄。圖為紐約聯合國總部。(路透)

在兩大強權美國與中國為爭奪主導權，扣留付給聯合國 的會費下，這個政界最大國際機構目前瀕臨破產 。聯合國秘書長古特雷斯(António Guterres)警告，預備金在8月中旬就將告罄。

華爾街日報指出，美國已拖欠聯合國數十億元款項，並退出了數十個聯合國計畫和機構，包括世界衛生組織 。川普總統向來對聯合國不滿，指責該機構決策糟糕，而且支出浮濫。美國目前積欠聯合國的款項超過40億元。

現在連中國也在拖延繳納聯合國款項，加劇了聯合國的現金流危機。儘管北京宣稱自己是聯合國的主要捍衛者，並暗諷美國是「事實上的第一大金主」，但中國本身也拖延支付款項。日前中國外交部長王毅訪問聯合國期間，北京向該組織注資近8.5億元，但儘管如此，北京仍欠聯合國4.55億元。

長久以來，中國通常在每年頭幾個月繳納會費，但從2022年開始，中國開始拖延繳納會費，直到很久之後才支付。專家認為，中國顯然是以會費做為籌碼，推動其政治目的並與美國較勁。

聯國42%經費依賴美中

據了解，聯合國42%的基本經費都是依賴美國和中國的挹注。

聯合國秘書長古特雷斯警告，聯合國正處於「破產邊緣」。他說：「本組織非常可能會面臨財務崩潰。」聯合國表示，按照目前的趨勢，資金到8月中旬就將耗盡，屆時也是遴選古特雷斯繼任者的競爭進入白熱化階段。

中國方面已表示將履行其財政義務。美國則表示，未來提供財政支援的前提是聯合國必須進一步削減開支，包括裁員、減少搭乘商務艙出差、使用更多機器取代人工翻譯。

史無前例大規模節約

由於資金短缺，聯合國進行了史無前例的大規模節約支出與提高效率的行動。它關閉了一些辦公室，並裁減了創紀錄的3000個秘書職位。它縮短了翻譯人員的工作時間，關閉了自動扶梯，甚至對其已有75年歷史的紐約總部大樓外牆鬆動視而不見。此外，聯合國也加快了在剛果民主共和國等非洲熱點地區的撤軍速度，並大幅削減維和開支。

不過該組織的節約行動也引發反彈。聯合國最近關閉總部的一個安全入口來節省70萬元，但是外交官們對此不便大為不滿，並且指責這場危機很大程度上是由華府人為製造的。兩天後，安全入口就重新開放。

糧食和安全計畫恐停擺

破產將如何影響這個世界上最重要的國際組織尚不明朗。但可以確定的是，該組織在世界各地的員工將無法領取工資，糧食和安全計畫也將因此停滯。

華爾街日報指出，聯合國不能借貸，其領導階層在重組運作或裁員方面權力有限，而員工薪資占總開支的70%。聯合國是由193個成員國來決定人員配置和任務授權，大家都傾向於增加項目，而不是削減該組織目前約4萬項計畫。