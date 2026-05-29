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歐盟「工業加速器法案」 擬要求外企技轉防堵中企擴張

記者張鈺琪／即時報導
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歐盟工業戰略專員塞茹爾內。（取材自觀察者網）
歐盟工業戰略專員塞茹爾內。（取材自觀察者網）

歐盟正討論一項被視為「保衛歐洲產業」的「工業加速器法案」（IAA），擬要求外國企業投資電動車、電池等關鍵產業時，須與歐洲本地企業合資、轉讓技術並在歐洲研發。雖然法案未點名中國，但外界普遍認為，相關條款主要針對近年在歐洲迅速擴張的陸企。

觀察者網引述香港南華早報報導，歐盟主要成員國28日首次正式討論「工業加速器法案」，德國、法國、義大利、西班牙、荷蘭、波蘭等國大致支持法案方向，但圍繞行政程序、實施時間表，以及是否向非歐盟國家開放等問題仍有分歧，暫未達成一致。

報導指，該法案提出目標，要在2035年前將製造業占歐盟GDP比重重新提升至20%；不過數據顯示，2024年製造業占歐盟GDP比重僅14.3%。歐盟工業戰略專員塞茹爾內（Stephane Sejourne）在會前受訪時表示，中國當前的工業主導地位，是數十年「國家補貼和非對等市場准入政策的結果」。

塞茹爾內稱，中國占全球製造業的份額已從2000年的6%增至目前30%，同期歐洲份額則從21%降至14%。他並稱，相關數據提醒歐洲，不能過度依賴遙遠供應鏈滿足關鍵商品需求。

在外資准入方面，IAA要求外國企業投資電動車、電池等關鍵產業時，與歐洲本地夥伴建立合資企業、轉讓技術與專業知識、在歐洲展開研發活動，並遵守嚴格的本地供應鏈規範。

不過，歐盟成員國對法案細節仍有明顯分歧。義大利企業與「義大利製造」部長烏爾索批評，若IAA要等3年後才生效，屆時歐洲恐怕已沒有多少產業值得保護，諷刺該法案恐怕會變成「工業減速器法案」。

報導指，各成員國也針對法案適用範圍展開辯論，核心在於歐盟究竟應推動「歐洲製造」，還是「與歐洲共同製造」，也就是與歐盟簽訂自由貿易協定的國家，是否也能優先參與相關計畫。

法國負責工業事務的部長級代表馬丁（Sébastien Martin）反對擴大開放。他在會中表示，若企業可到越南或其他遙遠地區生產，卻獲得相同補貼，企業為何還要在歐洲設廠，又如何保住歐洲就業崗位。他主張，「歐洲製造」產品應落戶歐洲、在歐洲生產，不能對所有人開放。

不過，波蘭、瑞典等國認為，歐盟推動產業保護的同時，不應疏遠「可信賴夥伴」。德國因與中國貿易投資關係密切，立場也備受關注。正在中國訪問的德國經濟和能源部長賴歇（Katharina Reiche）27日在北京警告，歐盟針對中國採取任何措施，都不應損害歐洲對中出口業務。

德國經濟部負責工業事務的國務秘書韋策爾（Frank Wetzel）在會上表示，德國支持IAA，也明確歡迎「歐洲製造」理念。不過，包括德國在內的多個成員國也強調，不應為歐洲企業增加新的監管負擔。

西班牙則支持IAA原則，並強調中國電動車和電池企業對歐投資，應確保在當地創造價值和就業機會。西班牙歐盟事務國務秘書桑佩德羅表示，歐洲經濟需要維持開放，但也必須確保外國直接投資能保障本地工業能力、合格就業崗位，以及技術和知識轉移。

不過，歐洲工業界對IAA反應保留。德國機械設備製造業聯合會指出，歐洲工業面臨的核心挑戰是能源成本高與監管環境複雜，而不是缺少保護主義政策。德國汽車工業協會、機械製造業協會等也警告，提案中的「歐盟原產」要求恐強行割裂全球供應鏈。

近來，隨著歐盟推行被認為旨在「抵消中國戰略影響」的新貿易與產業政策，中歐貿易摩擦持續升溫。報導稱，歐盟委員會預計29日開會，討論建立一套應對「到歐盟的出口極度激增」的應急機制，並計畫將所謂「保障措施」適用範圍擴大至化工、機械工程等更多產業。

針對與歐盟的貿易摩擦，中國商務部新聞發言人何亞東21日表示，若歐方以產能過剩為由，炮製針對中國的新的貿易工具，本質上是為掩蓋自身產業困境，抹黑打壓外部競爭。他並稱，若歐方執意推動出台所謂新工具，並對中國企業或產品採取歧視性限制措施，中方將堅決反制。

歐盟 德國 義大利

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