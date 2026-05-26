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談台灣有事可能聯手？菲律賓總統總統罕見訪日 將會晤高市早苗

編譯盧思綸／即時報導
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日本首相高市早苗（左）與菲律賓總統馬可仕（右）去年10月26日在東協峰會舉行場邊...
日本首相高市早苗（左）與菲律賓總統馬可仕（右）去年10月26日在東協峰會舉行場邊會談。(路透)

香港南華早報報導，菲律賓總統馬可仕26日起對日本展開4天國是訪問，這是菲律賓領袖10多年來首度訪日。分析指出，此行重點在於強化馬尼拉與東京的防務與安全合作，藉此在南海爭端中制衡北京日益強勢的海上行動。專家也關注，雙方會談是否觸及台海突發情境下，菲律賓允許日本使用其基地與協助後勤支援。

馬可仕預計27日與日本首相高市早苗會談，議題涵蓋區域安全、海事合作、防務、貿易、投資與人力資源協議。菲律賓也將討論可能向日本採購軍事裝備，包括飛機、飛彈與雷達系統，尤其東京4月解除致命武器出口禁令可能如何令菲律賓及其他東南亞國家受益。由於中東衝突持續延燒，能源供應也將是重點之一。

日本立命館亞洲太平洋大學教授佐藤洋一郎（Yoichiro Sato）指出，雙方預料將進一步協調如何因應中國大陸在南海的行動，但外界仍不清楚，馬可仕是否願意討論在台灣突發事態下，開放日本使用菲律賓基地。

分析人士認為，東京高度關切取得相關使用權，因菲律賓北部鄰近台灣南方的重要戰略水道巴士海峽，若能取得基地使用權，將有助保護重要航道，並在中國可能封鎖台灣時提供後勤支援與嚇阻能力。

東京國際大學國際安全副教授山口亮（Ryo Hinata-Yamaguchi）則表示，菲律賓正利用與日本的關係制衡中國，這也符合東京「自由開放印太」戰略。

菲律賓理工大學國際關係講師艾斯佩尼亞（Joshua Espena）表示，馬可仕此行將大幅強化菲日戰略夥伴關係，並透過維護航行自由保障全球供應鏈安全。他指出，菲律賓與日本都面臨中國灰色地帶行動升高，包括利用海警船與海上民兵，在不引發戰爭情況下強化領土主張。

艾斯佩尼亞說，即使日菲雙方不直接點名中國，日本擴大軍事存在本身就會刺激北京，因為中國一直將日本視為南海爭端中的「外部勢力」。

近幾個月，菲日防務合作快速升溫。雙方去年9月正式生效的「相互准入部隊協定」已允許日本自衛隊暫時部署至菲律賓，參與聯合訓練與軍演。

艾斯佩尼亞認為，日本如今已被菲律賓及其他亞洲盟友視為除美中之外，最受信賴的安全合作夥伴，「東南亞與更廣泛的印太地區，都希望與東京建立避險合作關係」。

除了安全議題，中東衝突造成的能源危機也是此次訪日重點。

佐藤表示，若美伊談判無法促成荷莫茲海峽重開，菲律賓可能尋求日本提供更多能源支援。菲律賓超過90%燃料仰賴中東進口，在今年3月宣布全國能源緊急狀態後，日本曾向菲律賓提供14萬桶柴油。他指出，日本未來預料將在提升菲律賓能源供應韌性上扮演更重要角色。

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