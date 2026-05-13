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直播／習近平舉行儀式迎川普 川習會預計談6重點

日本最擔心川習會發生什麼事？ 日媒體人揭日政府內部的事前評估

記者雷光涵 ／即時報導
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美國總統川普13日抵達北京。(新華社)
美國總統川普13日抵達北京。(新華社)

川普總統14日將與中國國家主席習近平會面，中國將台灣問題視為優先課題之一，日本方面也高度關注本次會談。日本電視台特別解說委員小栗泉指出，兩岸衝突升高，日本將無法置身事外，即使沒有開戰，若台積電遭中國掌控，也可能對日本經濟造成重大衝擊。不過他也表示，日本政府內部普遍對川習會感到樂觀。

小栗指出，台灣問題是日本安全保障的重大議題，焦點之一就是川普是否會改變美國對台灣獨立問題的立場。美國至今對台灣獨立始終維持模糊表態，過去沒有美國總統明確表示「反對台灣獨立」。若川普這次明確表態「反對台獨」，美國可能停止對台軍售，如此一來，台灣的軍事力量將減弱，處境也變得危險。

被問及川普有可能明確表示「反對台獨」嗎？小栗轉述一名日本防衛省官員的話表示：「川普過去多次顛覆外界預測，所以很難說。」實際情況還是要得會談結束後揭曉。

他說，但如果中國與台灣關係惡化、衝突升高，最糟情況的是演變為戰爭，日本會遭到波及。即使沒有發展成戰爭，半導體龍頭台積電在台灣，被中國掌控的話，可能對日本經濟帶來重大衝擊。

不過，日方12日與美國財長貝特森會談，事前已向美方傳達自身立場，希望確認美國不會對中國讓步。會後一名外務省官員表示：「（美中領袖會談）應不至於出現令人震驚的發展，不會有讓人嚇到腿軟的內容。」並說，「不會演變成美國大幅改變對中政策」。另一名外務省官員也說，「目前知道的是，不會有超出日本預期的情況。」日本政府內部普遍較樂觀。

對於本次川習會，外務省幹部指出，對日本而言，美中關係太好或太差都不是好事。重要的是雙方維持穩定關係。換言之，最理想的情境，是川普避免發表會引發波瀾的言論，在維持現狀下落幕。

川習會 習近平 日本

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