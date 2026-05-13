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華郵：中國利用伊戰坐收地緣紅利 擴大對美優勢

華郵揭密美軍情警告：中國正利用伊戰坐收地緣紅利 全面擴大對美優勢

編譯周辰陽／即時報導
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川普13日抵達北京時，天安門城樓上的毛澤東肖像旁，中國與美國國旗同時飄揚。(美聯...
川普13日抵達北京時，天安門城樓上的毛澤東肖像旁，中國與美國國旗同時飄揚。(美聯社)

美國總統川普13日飛抵北京，準備與中國國家主席習近平舉行峰會，試圖重新調整全球兩大經濟體之間的關係。就在這個敏感時間點，華盛頓郵報獨家報導，兩名美國官員透露，一份美方機密情報分析詳細列出，中國正如何利用美伊戰爭，在多個領域最大限度擴大對美優勢。

官員表示，這份由參謀聯席會議情報部門撰寫的評估報告，採用「DIME」架構，從外交（Diplomatic）、資訊（Informational）、軍事（Military）與經濟（Economic）四大面向，評估中國對美伊戰爭的反應。報告於本周提交給參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）後，已在五角大廈內部引發警訊，擔憂華府與德黑蘭對峙的地緣政治代價正在擴大。

報告指出，自美國與以色列2月28日對伊朗發動戰爭以來，波斯灣地區的美國盟友苦於抵禦伊朗飛彈與無人機對軍事基地及石油設施的攻擊，中國則趁勢向他們出售武器。此外，在伊朗封鎖荷莫茲海峽後，中國也協助多國因應能源短缺問題。

同時，美伊戰爭也大量消耗原本可能用於因應台海衝突的美軍彈藥庫存，並造成多項軍事設備與設施受損或遭摧毀，讓北京得以觀察美軍作戰方式，進一步研究未來自身軍事行動的規畫。

中國長期試圖削弱美國作為「以規則為基礎之國際秩序」維護者的形象，並將伊朗戰爭視為華府輕率動武的代表案例。這份報告指出，北京已將外界對這場戰爭的批評納入對外宣傳，將衝突形容為「非法」。

對此，美國國防部否認全球權力平衡已朝對中國有利方向傾斜；白宮則強調，美軍仍是全球最強大的軍事力量。中國駐美大使館則未回應詢問。

專家認為，這份報告揭露了中國對伊朗戰爭反應的更多細節，包括向美國盟友提供武器，同時也進一步印證外界愈來愈普遍的看法，即這場衝突正讓全球權力平衡朝有利中國的方向傾斜。美國智庫「新美國安全中心」（Center for a New American Security）資深研究員史托克斯（Jacob Stokes）表示：「整體而言，伊朗戰爭正大幅改善中國的地緣政治處境。」

習近平 華郵 華盛頓郵報

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