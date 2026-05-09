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伊朗高層團滅讓金正恩警覺 北韓修憲納「自動核打擊」矛頭直指美國

編譯周辰陽／即時報導
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北韓官媒朝中社2月24日發布的照片顯示，北韓領導人金正恩2月23日在平壤舉行的勞...
北韓官媒朝中社2月24日發布的照片顯示，北韓領導人金正恩2月23日在平壤舉行的勞動黨第九屆中央委員會第一次全體擴大會議上發表講話。(路透)

美國與以色列聯手對伊朗政權發動攻擊後，已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）與多名核心幕僚在初期空襲中身亡。北韓隨後修改憲法，規定若國家領導人金正恩遭外國敵對勢力暗殺，軍方必須發動報復性核打擊。

英國每日電訊報、南韓中央日報及東亞日報報導，北韓3月22日在平壤召開的第15屆最高人民會議第一次會議中通過修憲，相關內容由南韓國家情報院（NIS）7日向政府高層簡報時對外公開。

北韓此次修憲，包含大量強化金正恩所擔任國務委員長權限與地位的內容。其中較具代表性的是，憲法首次明確規定國務委員長擁有核武使用權限，並寫明「對核武力的指揮權屬於國務委員會委員長」。此外，國務委員長可向國家核武力指揮機構委任核武使用權限，為向相關機構授權使用核武提供法律依據。

另外，此次修憲也將金正恩失去行動能力或遭殺害時的報復攻擊程序正式制度化。新提升到憲法位階的《核子武力政策法》第3條規定：「若國家核武力指揮控制體系因敵對勢力攻擊而面臨危險，將依照預先制定的作戰方案，自動立即對敵對勢力的挑釁據點與指揮部實施核打擊。」

首爾國民大學歷史與國際關係教授、俄裔學者藍可夫（Andrei Lankov）表示：「這可能原本就是既有政策，但如今被寫入憲法後，意義更加重大。」他說，伊朗事件已對北韓形成警訊，美以斬首攻擊展現驚人效率，幾乎立刻消滅大部分伊朗領導層，「他們現在肯定非常恐懼」。

藍可夫表示，北韓最擔心的將會是衛星科技提供的情報，而這種憂慮並非毫無根據，因為在衝突初期就剷除領導層，很可能具有決定性影響。他認為，北韓軍方對領導層高度忠誠，也將任何外部攻擊視為攸關國家存亡，因此若接獲命令，負責發射報復性核武的軍官將會執行。

藍可夫說：「我不認為攻擊會來自南韓，因此任何報復行動都將針對美國。」

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