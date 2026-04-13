奧班下台 分析：歐洲緊密合作障礙移除

川普總統選前力挺的匈牙利總理奧班，12日競選連任失利。圖為川普1月成立中東的「和平委員會」得到奧班大力支持。(路透)

同時獲得美國總統川普 和克里姆林宮背書的匈牙利總理奧班12日失去大選。許多匈牙利人認為，奧班時代結束，將重塑匈牙利在歐洲的地位。

歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示選舉結果，顯示稱「匈牙利選擇了歐洲」。 她在社群平台X發文稱「今晚，歐洲的心臟在匈牙利跳得更強」，約半小時後再次發文表示「匈牙利選擇了歐洲，歐洲始終選擇了匈牙利。一個國家重拾了歐洲之路，歐盟變得更加強大。」

路透分析，自從2010年執政至今的奧班是歐洲聯盟在位最久總理。他削弱獨立媒體和民主權利以鞏固權力，所建立的「非自由民主體制」(illiberal democracy)贏得歐洲極右派和川普「讓美國再次偉大」(MAGA)運動垂青。

但三年來經濟停滯、生活成本飆升，加上與政府關係密切的寡頭財富激增，引發選民不滿。媒體報導奧班政府涉嫌與莫斯科勾結，更讓他選情受挫。

總理當選人、政壇新秀馬札爾(Peter Magyar)成功掌握民眾不滿情緒，所屬中間偏右派在野黨尊重與自由黨(TISZA)選前即在多數民調中大幅領先。

對於這個擁有960萬人口的中歐國家，以及對整個歐洲大陸而言，這場選舉都具有非凡意義。

奧班敗選後，新的匈牙利政府與歐盟之間的關係變化也令外界關注，特別是在制裁俄羅斯 、援助烏克蘭 等議題。

歐盟成員國領袖於去年12月達成協議，將從2026至2027年間提供烏克蘭900億歐元貸款，以填補即將出現的財政缺口。然而原本在會議中承諾不加入擔保機制但不阻撓貸款的匈牙利，隨後態度轉為反對，使得這個政策卡關。

今年3月中旬舉行的歐盟領袖峰會期間，奧班對於貸款仍持反對立場，引來多位歐盟領袖批評，其中歐洲議會議長梅特索拉(Roberta Metsola)更表示，奧班既然做出承諾，就必須貫徹，這是歐盟理事會(European Council)的精神，也是各機構之間誠信合作的體現。

此外，歐盟對俄羅斯的第20輪制裁方案也因為匈牙利持反對意見，仍在磋商。

倫敦智庫皇家國際事務研究所(Chatham House)歐洲、俄羅斯和歐亞計畫主任羅思(Gregoire Roos)指出：「這是多年以來在歐洲，以及對整個歐洲而言，最意義重大選舉之一。」他指出，「莫斯科視匈牙利為歐盟內部極具價值的麻煩製造者，維持著能源合作…相較於其他歐盟國家，在對烏克蘭態度上採取最強硬立場。美國則視匈牙利為主權主義政治的實驗場。」

長期批評歐盟對莫斯科制裁的匈牙利仍高度依賴俄羅斯石油和天然氣。62歲的奧班以一條輸油管因戰爭受損為由，擋下去年12月歐盟通過的對烏克蘭貸款。這只是他與布魯塞爾多次衝突中的最新例證。

奧班則主張要從內部改革歐盟，而非退出。他將這場選戰定調為「戰爭或和平」的嚴峻抉擇，指責對手會把匈牙利拖進烏克蘭戰爭之中。尊重與自由黨否認相關指控。

分析人士表示，布達佩斯與歐盟之間的緊張關係在尊重與自由黨主政下可能得以緩和。