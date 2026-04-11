我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件

傳中國軍援伊朗新型肩射飛彈 川普撂話警告了

伊拉克國會選出總統 緊接選總理 川普曾威脅若「他」出線將撤回支持

中央社／巴格達11日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊拉克新總統阿梅迪(右)11日在巴格達出席國會議程。(路透)
伊拉克新總統阿梅迪(右)11日在巴格達出席國會議程。(路透)

伊拉克國會今天選出庫德族政治人物阿梅迪（Nizar Amedi）擔任新任總統。伊國總統是象徵性質的，實權掌握在總理手中。

路透報導，現年58歲的阿梅迪曾任環境部長，並自2024年起擔任庫德斯坦愛國聯盟（Patriotic Union of Kurdistan，簡稱PUK）駐巴格達政治辦公室負責人。

伊拉克去年11月舉行大選，由選民投票選出國會議員，如今國會投票選出總統，接下來國會最大黨派將推派總理人選，再由總統任命。伊國總理人選備受關注，且極具敏感性。

美國總統川普（Donald Trump）今年1月曾揚言，若伊國前總理馬里奇（Nouri al-Maliki）被指定組閣，華府將撤回對產油國伊拉克的支持。

擁有國會多數席次的什葉派（Shi'ite）聯盟，已提名伊朗所支持的馬里奇（Maliki），引發華府疑慮，在伊朗戰爭停火之前，雙方關係緊張。

美國與伊朗高層官員今天在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行半世紀以來最高層級的會談，致力結束美伊戰爭。

長期遊走於伊朗與美國之間的伊拉克，其未來外交走向，新總理將握有實權。

根據伊拉克宗派權力分配制度，總理由什葉派穆斯林擔任，國會議長為遜尼派穆斯林，總統則為庫德族人士。

巴基斯坦 伊朗 投票

上一則

伊朗革命衛隊：對通過荷莫茲海峽軍艦將「嚴厲」處置

下一則

內唐亞胡：美以聯手成功「摧毀」伊朗核子與飛彈計畫

延伸閱讀

中東戰爭第42天：范斯籲伊朗別耍花招 最新發展一次看

中東戰爭第42天：范斯籲伊朗別耍花招 最新發展一次看
巴基斯坦專家小組：伊朗要求中國出任擔保方

巴基斯坦專家小組：伊朗要求中國出任擔保方
川普擬懲罰未助戰北約盟國 考慮改部署美軍至東歐國家

川普擬懲罰未助戰北約盟國 考慮改部署美軍至東歐國家
以、黎將談判：解除真主黨武裝 川普促內唐亞胡「低調」

以、黎將談判：解除真主黨武裝 川普促內唐亞胡「低調」

熱門新聞

陽光充足的葡萄牙是富豪熱門移民國家。(路透)

史上最大財富轉移潮來了 歐亞這些國家獲富豪青睞

2026-04-06 09:56
日本溫泉因買不到重油被迫停業；示意圖。（新華社資料照片）

燃料短缺…「加價也買不到」 日本多地溫泉被迫停業

2026-04-06 02:30
伊朗德黑蘭3月13日舉行國際聖城日集會，民眾踩踏以色列總理內唐亞胡的海報。(歐新社)

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

2026-04-08 23:11
伊朗首都德黑蘭街頭，22日有一名婦女揮舞伊朗國旗，參加支持政府活動。(美聯社)

為何伊朗損失慘重仍堅決不退？華郵揭關鍵底氣：真正難關在戰後

2026-03-22 22:50
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

伊朗對亞洲4國開綠燈 可安全通過荷莫茲

2026-04-06 21:00
英國航空男機師筆電中被發現有大量偷拍影片；示意圖。（圖／AI生成）

英航噁男機師偷拍「16空姐性愛畫面」還上傳色情網站

2026-03-16 04:15

超人氣

更多 >
大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走

大量油輪湧向美國 川普喊：全球最優原油、來就能裝走
川普稱卸任前「橢圓辦公室60公尺內全赦免」 拜登先例讓政敵難批評

川普稱卸任前「橢圓辦公室60公尺內全赦免」 拜登先例讓政敵難批評
財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場

財經名嘴克雷默：我很喜歡台積電 但「這檔」股票更適合進場
川普稱美開始清理荷莫茲海峽 Axios：幾艘美國軍艦通過

川普稱美開始清理荷莫茲海峽 Axios：幾艘美國軍艦通過
美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900

美元兌人民幣1年貶值6% 有人投資10萬虧3900