伊拉克國會選出總統 緊接選總理 川普曾威脅若「他」出線將撤回支持

伊拉克新總統阿梅迪(右)11日在巴格達出席國會議程。(路透)

伊拉克國會今天選出庫德族政治人物阿梅迪（Nizar Amedi）擔任新任總統。伊國總統是象徵性質的，實權掌握在總理手中。

路透報導，現年58歲的阿梅迪曾任環境部長，並自2024年起擔任庫德斯坦愛國聯盟（Patriotic Union of Kurdistan，簡稱PUK）駐巴格達政治辦公室負責人。

伊拉克去年11月舉行大選，由選民投票 選出國會議員，如今國會投票選出總統，接下來國會最大黨派將推派總理人選，再由總統任命。伊國總理人選備受關注，且極具敏感性。

美國總統川普（Donald Trump）今年1月曾揚言，若伊國前總理馬里奇（Nouri al-Maliki）被指定組閣，華府將撤回對產油國伊拉克的支持。

擁有國會多數席次的什葉派（Shi'ite）聯盟，已提名伊朗 所支持的馬里奇（Maliki），引發華府疑慮，在伊朗戰爭停火之前，雙方關係緊張。

美國與伊朗高層官員今天在巴基斯坦 伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行半世紀以來最高層級的會談，致力結束美伊戰爭。

長期遊走於伊朗與美國之間的伊拉克，其未來外交走向，新總理將握有實權。

根據伊拉克宗派權力分配制度，總理由什葉派穆斯林擔任，國會議長為遜尼派穆斯林，總統則為庫德族人士。