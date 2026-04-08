川普發文再轟北約 傳考慮懲罰不配合打伊朗的北約盟邦

國務卿魯比歐（右）8日在國務院會見來訪的北約秘書長呂特（左）。（路透）

川普總統正考慮對部分未支持對伊朗戰事的北約盟國採取懲罰措施，顯示這場中東戰爭已外溢至跨大西洋關係。華爾街日報報導，白宮 內部正討論多項選項，可能重塑美軍在歐洲的部署與北約權力結構。

核心方案之一是重新調整駐歐美軍配置。美方考慮將部隊自被視為「不合作」的國家撤出，包括德國 、西班牙、法國與義大利，轉而部署至波蘭 、羅馬尼亞、立陶宛與希臘等支持美方行動的國家。

部分歐洲國家之所以被點名，與其在戰事期間限制美軍行動有關。例如西班牙曾限制美軍使用領空與基地，德國官員亦對戰事表達批評，令華府不滿。白宮認為盟友未履行支持義務，削弱整體軍事行動協調。

不過，這項計畫尚未定案，且未涉及全面退出北約。美國若要正式退出，仍須國會批准。北約秘書長呂特已赴華府與川普會談，試圖緩解緊張關係，並強調多數盟國仍提供後勤與支援。

分析指出，此舉可能進一步撕裂北約，並將美軍部署重心推向東歐，增加與俄羅斯的軍事摩擦風險。伊朗戰爭不僅考驗中東局勢，也正重塑美歐安全關係，甚至可能引發北約成立以來最嚴重的內部分歧。

川普8日與北約秘書長呂特舉行閉門會議，會談旨在平息川普對北約的憤怒 ，但會後川普顯然怒氣未消。他在真實社群發文，以全大寫英文表示：「北約過去在我們需要他們的時候不在，未來我們再次需要他們時，他們也不會在。」並暗示他還記得格陵蘭的事。