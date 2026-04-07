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李在明致歉無人機侵北韓 金與正轉述金正恩肯定「坦率大度」

編譯周辰陽／即時報導
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北韓領導人金正恩的胞妹金與正。資料照片。（美聯社）
北韓領導人金正恩的胞妹金與正。資料照片。（美聯社）

南韓總統李在明6日就「無人機侵入北韓領空事件」表示，儘管此事並非南韓政府本意，但因部分人不負責任的行為，引發不必要的軍事緊張局勢，對此向北韓表達遺憾。北韓最高領導人金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正表示，金正恩認為，李在明展現出坦率與大度的態度。

韓聯社報導，金與正透過朝中社發表聲明指出，李在明親自表達遺憾，並承諾防止類似事件再次發生，北韓政府對此態度予以肯定，認為是明智之舉。

部分民間人士與軍方、情報機構相關人員，自去年9月至今年1月間共四次避開南韓軍方監控，將民用無人機送往軍事分界線以北，並在北韓開城一帶飛行拍攝影像。之後北韓於1月公開墜落的無人機機體照片並發表譴責聲明。

根據朝中社報導，金與正指出，李在明6日就韓方無人機入侵朝鮮領空事件表示，對不負責任的冒險行為引發不必要的軍事緊張局勢表達遺憾；對於李在明以總統身分親自表達遺憾，並提及將採取措施防止類似事件再次發生，北韓政府表示歡迎，並認為這是明智之舉。

她說：「我們國家元首表示，這展現出坦率且大度的態度。」

儘管金與正的表態，被解讀為金正恩對李在明「遺憾」說法的正面回應，但她也強調，南韓不能僅止於口頭上強調和平與穩定的重要性，「而應顧及自身安全，停止一切針對北韓的冒險挑釁行為，並放棄任何接觸試圖」。同時警告，若再發生「侵犯北韓神聖且不可侵犯主權的挑釁事件，正如已警告那樣，將付出難以承受的代價」。

金正恩 南韓 金與正

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