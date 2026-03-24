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應對中東局勢 南韓總理取消出席博鰲論壇

記者陳湘瑾／即時報導
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南韓國務總理金民錫臨時取消出席博鰲亞洲論壇的行程，圖為金民錫檔案照。（新華社）
南韓國務總理金民錫臨時取消出席博鰲亞洲論壇的行程，圖為金民錫檔案照。（新華社）

博鰲亞洲論壇2026年年會24日登場，南韓國務總理金民錫卻臨時取消出席博鰲亞洲論壇的行程，以應對中東局勢不穩對南韓經濟帶來的影響。韓媒指出，高官出訪計畫通常需經長時間溝通與協調敲定，在出訪臨近之際取消行程實屬罕見。

截至目前，中方尚未就韓國總理取消出席一事作出公開回應。

韓聯社報導，南韓國務總理室23日向媒體記者發送簡訊公布上述消息。總理室稱，近期的中東地區軍事衝突和矛盾導致複合型外部風險加劇，其影響正逐步波及國民經濟和民生全局，亟需政府層面建立應對機制。政府即將公布相關決定和具體措施。

總理室表示，綜合考慮當前情況，政府決定取消國務總理訪華行程，請求各方諒解。作此決定是出於總理在當前的危機情況下親自負責經濟相關應急工作決策和部署的考量。韓方已通過外交管道提前向中方充分說明情況，並請求諒解。

報導指出，政府計畫不日出台應對中東局勢影響的工作組，金民錫將作為工作組負責人指揮政府相關工作。據悉，工作組將由多個政府部門負責人組成，分管經濟與物價、原油、金融、民生、涉外事務等。

金民錫訪華行程取消，被解讀為南韓政府高度關切中東局勢長期化對國內經濟帶來的影響。南韓總理室一名人士稱，據了解，其原因是政府認為應對中東局勢影響是當務之急。

另據「朝鮮日報」報導，針對中東戰爭對韓國經濟的影響，金民錫23日在首爾的一場說明會上表示，南韓總統李在明上任後，抓住了推動經濟復甦的契機，但中東戰爭帶來了新的危機，現在變成「只要稍有動靜就會動搖的局面」，而且目前還不知道會持續到什麼時候。

南韓總理室本月9日表示，金民錫將於24日至27日訪華出席博鰲亞洲論壇並發表主旨演講。在南韓總統李在明於今年1月對北京進行國是訪問後，金民錫原本也可能透過此行與中國高層官員會面，持續推動加強韓中關係。

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