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川普提珍珠港 中網民笑高市「被偷襲」 日網民罵自家記者「蠢」

世界新聞網／綜合報導
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美國總統川普（右）19日在白宮會晤日本首相高市早苗，被問及美國對伊朗動武前未提前告知包括日本在內的盟友時，拿「珍珠港事件」開玩笑。（路透）
美國總統川普（右）19日在白宮會晤日本首相高市早苗，被問及美國對伊朗動武前未提前告知包括日本在內的盟友時，拿「珍珠港事件」開玩笑。（路透）

川普總統19日在白宮會見來訪的日本首相高市早苗。川普被日本媒體問及為何美國在攻打伊朗前，未事先知會日本等盟友時表示，這是為了達到出其不意的效果，他還提及珍珠港事件，並稱「誰比日本更了解奇襲」，讓一旁的高市滿臉尷尬。日本網友紛紛在社群平台發文砲轟該記者，認為這名記者不專業，應該被開除；吃瓜的中國網友則幸災樂禍評論高市早苗遭川普「偷襲」。

川普被一名記者問及，為什麼沒有提前告知日本及其他盟友針對伊朗的戰爭計畫，他說：「我們想要出其不意。還有誰比日本更懂得出其不意呢？你為什麼不跟我說說珍珠港？」

川普說這番話時，現場一片笑聲。坐在一旁的高市早苗睜大了眼睛，在椅子上挪了挪身體，保持微笑但沒有說什麼。

1941年12月7日，日軍偷襲夏威夷美國海軍基地珍珠港，摧毀、重創多艘美國軍艦和上百架飛機，導致美方約2400人死亡。隔日美國對日本宣戰，太平洋戰爭爆發。

環球網報導，提問的是日本朝日新聞記者千千巖森生，該報導指，千千巖其實問的是盟友都想問的好問題，不該為此受到攻擊。

社群平台X上「日本之恥」從20日凌晨起一直掛在前十大熱門搜尋字之一，有網友挖出記者身分，這名記者是朝日電視台政治部的「看板人物」，採訪過麻生太郎、安倍晉三等多位首相。

對此，日本網友紛紛批評該名記者「是故意找碴嗎？」、「太不專業了吧」、「擁有這種資歷，卻問了一個會被川普用『珍珠港』反擊的蠢問題」。

日本 川普 夏威夷

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