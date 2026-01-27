貝森特代替本人收回達沃斯「不幸言論」？加總理卡尼：沒改口

加拿大總理卡尼27日在渥太華國會山莊接受質詢時起身發言。(美聯社)

加拿大 總理卡尼 日前在達沃斯世界經濟論壇年會發表演說，獲得罕見的起立鼓掌與高度關注，雖然全程未點名美國總統川普 ，但川普顯然相當不滿。美國財政部長貝森特一度聲稱，卡尼與川普私下通話時已收回部分言論，卡尼27日對此否認。

CNBC報導，卡尼當時在演說中指出，由美國領導的既有世界秩序正處於「破裂之中」，美國霸權的「交易」已「不再奏效」，「大國」更把關稅等經濟工具當成武器。川普23日撤回對加拿大加入「和平理事會」的邀請，並於24日進一步威脅，若渥太華與中國達成貿易協議，將對加拿大進口商品課徵100%關稅。卡尼25日則表示，加拿大並不打算追求與中國達成自由貿易協定。

貝森特26日晚間接受福斯新聞訪問時表示，卡尼當天稍早與川普通話時，「非常積極地在收回他於達沃斯發表的一些不幸言論」。不過，卡尼隔天上午在渥太華受訪時反駁貝森特前一晚的說法，強調自己並未改變立場。他表示：「為了完全澄清起見，我也對總統說過，我在達沃斯所說的話就是我的本意。」

他證實雙方確實曾通話，並表示是川普主動致電，兩人討論的議題涵蓋烏克蘭戰爭以及「北極安全」（指格陵蘭爭議）等。他表示，這通電話的背景在於「加拿大正在積極推動哪些作為，以建立新的全球夥伴關係」，其中也包括「我們與中國的安排」。

卡尼表示，他曾向川普提及加拿大在「6個月內於四大洲達成12項新協議」，並轉述川普對此「印象深刻」。被要求澄清與川普通話時是否曾對達沃斯演說內容「改口」，卡尼回答：「沒有。」美國財政部目前尚未回應CNBC的詢問。

