李在明訪中倒數：限韓令、黃海爭議有解？

南韓總統李在明（中）預計4日起訪問中國。(路透)

南韓 總統李在明 將於4日起進行為期4天3夜的國是訪中行程，這是自2017年以來南韓總統首次以國賓身份訪華。國家安保室長魏聖洛2日在青瓦台記者會上表示，此訪旨在全面恢復韓中關係，將黃海打造成「和平與共榮之海」，並逐步恢復文化內容交流，展現解決敏感議題的強烈意願。

魏聖洛強調，韓中雙方將就中國在黃海暫時措施區（PMZ）擅自設置構造物問題尋求進展。此前在2025年11月慶州韓中元首會談中已討論該議題，並進行實務協商。政府將基於既有協商成果，繼續努力推動解決，體現穩定管理敏感議題的方針。

PMZ（Provisional Measures Zone，暫定措施水域，或稱暫時措施區）是中韓兩國在2001年簽訂《中韓漁業協定》後劃設的黃海海域。這片區域位於黃海中部，中韓專屬經濟區（EEZ）重疊部分，目的是暫時管理漁業資源，避免主權爭議升級。協定規定，該區僅允許漁業活動和航行，禁止設置永久設施、開發海底資源或進行軍事部署等改變現狀行為，由兩國共同養護和管理。

2025年爭議持續升溫，中國劃設禁航區進行軍演，南韓情報顯示中國加速「黃海內海化」，目標壓縮韓日美防衛縱深。雙方透過外交管道溝通，但沒有實際解決。李在明訪中時，此議題被列為重點，韓方希望透過對話推動撤除或限制設施，將黃海轉為「和平之海」。整體而言，這是中韓海上摩擦的延續，涉及漁業、主權與地緣戰略多層面。

關於中國的「限韓令」（韓流限制措施），魏聖洛指出，雖然中方官方立場稱並無此令，但韓方觀感不同。政府將擴大文化交流共識，逐步接近問題解決。李在明訪中期間，預計將與習近平主席討論此議題，尋求實質進展。

對於南韓引進核動力潛艦，中方表達憂慮。魏聖洛表示，將以北韓 近期公開可搭載核武的戰略核潛艇為由，說明韓方核潛能力是應對北韓核威脅的必要措施，努力說服中方理解。同時，將請求中國在南北對話與朝鮮半島和平上發揮建設性作用。

李在明此次訪中將會見中國權力排名前三名：習近平主席、李強總理、全國人大常委會委員長趙樂際。5日將舉行韓中元首會談，並簽署經濟、產業、氣候環境、交通等領域約10項合作備忘錄（MOU）。韓方經濟使節團逾200人隨行，包括三星、SK、現代、LG等財團會長。

訪中期間，李在明還將出席韓中商務論壇，並於7日訪問上海大韓民國臨時政府舊址，紀念金九冥誕150周年及臨時政府100周年。魏聖洛強調，此次互訪是兩國關係發展的新篇章，有助於朝鮮半島問題解決與東北亞和平穩定。

對於中方要求韓方明確「一個中國」原則及共同應對日本歷史問題，韓政府保持原則性距離。魏聖洛表示，南韓致力與中日維持良好關係，促進三國合作，避免捲入衝突。此訪被視為韓中關係全面恢復的重要里程碑。