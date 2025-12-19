小泉進次郎駁北大東島部署雷達是挑釁中國 隨後視察美軍基地內核潛艇

日本防衛相小泉進次郎。(歐新社)

據日本共同社，日本防衛相小泉進次郎 19日在記者會上，就中方提出的向沖繩縣離島北大東島部署雷達的計劃是否在挑釁等主張進行了反駁。小泉進次郎表示：「這是旨在防禦的裝備，不會對其他國家構成任何威脅。」小泉強調，計畫部署的移動式警戒管制雷達是用來偵測接近日本的飛機和飛彈的裝備。

中國外交部在18日的例行記者會上，陸媒提問稱，據報導消息人士稱，為應對中方軍事行動，日本防衛省15日簽署土地租賃協議，擬在沖繩最東端島嶼部署移動雷達裝置，監視中方航空母艦、飛機在沖繩島和宮古島間海域活動。相關部署擬於2026年啟動，預計約有30人駐守。中方對此有何評論？

發言人郭嘉昆隨即回答表示，由於日本軍國主義侵略歷史等原因，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會關注。日方先前不斷在鄰近中國台灣的地方加強針對性軍事部署，甚至宣稱部署中程飛彈，此次又變本加厲要部署雷達和部隊，搞窺視鄰居的勾當。

他說，聯繫到首相高市早苗 涉台系列錯誤和危險言行，人們必須要問，日方是否在「製造事端、近身挑釁」，為自身擴軍出海打掩護、找藉口？是否依照右翼勢力的設計重新走軍國主義的邪路死路？我們敦促日方汲取歷史教訓！

小泉進次郎就是針對郭嘉昆的說法進行反駁，稱這是旨在防禦的裝備，不會對他國構成威脅。

另據日本放送協會（NHK）今凌晨報導，小泉進次郎昨19日下午造訪了美國橫須賀基地，並檢視了一艘美國海狼級核子潛艇。

報導稱，視察是在閉門情況下進行的，19日晚，自衛隊的官方社交媒體帳號發布了視察人員與美軍人員合影的照片。

據消息人士透露，小泉大臣登上了核潛艇，聽取了解釋，並查看了內部設備。報導稱，自民黨與日本革新黨之間的聯合執政協議包括推進引進使用下一代動力源的潛艇，而小泉大臣似乎已經決定，在推進對此事的考慮時，有必要進行一次考察。

在視察之前，小泉大臣在新聞發布會上表示，「目前，我們還沒有針對特定能源進行任何具體研究。」