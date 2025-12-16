軍費擴大至GDP 2% 日本研擬2027年起調高所得稅

日本航空自衛隊F-15戰機隸屬的第六航空團，10日在日本海上空和美軍B-52轟炸機進行聯合軍事演訓。(路透)

因應國防支出增加，日本 首相高市早苗 領導的執政聯盟正研擬2027年起調高所得稅。在地緣政治風險升高的情況下，執政黨有意打破這項議題長達三年的僵局。

據自民黨近日所提的租稅改革草案，執政黨計畫2027年1月起，對所有所得級距一律調高1個百分點的所得稅率，將所有所得級距的所得稅率調高 1 個百分點。草案也指出，由於311大地震後實施的重建附加稅將同步調降相同幅度，因此實質的所得稅率將暫時維持不變。

日本媒體報導，自民黨的聯合執政夥伴日本維新會上周仍在評估是否支持這項構想。

目前執政黨正進入彙整明年度稅改方案的最後階段，預計本周定案後送交內閣審議，並於明年初交付國會討論。

在前首相岸田文雄任內已同意最晚在2027會計年度把國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的2%。依照規劃，之後五年國防總支出將達43兆日圓（約2,770億美元）。日本原本以2022年為基準，規劃今年國防支出約占GDP的1.8%。

高市今年宣布，將把達標時程提前兩年至本會計年度，並動用追加預算中的1.1兆日圓來填補原編列預算的缺口。今年度日本國防支出可望超過10兆日圓，已納入這筆追加預算。

日本國內已有聲音開始質疑，日本在國防上究竟能依賴美國多深。今年，川普 曾敦促盟國將國防支出提高至GDP的5%，不過他10月訪日，也對高市承諾加快把國防支出拉升至GDP的2%表示肯定。

另一方面，川普也要求日本分擔更多駐日美軍基地相關費用。雙方預計明年啟動談判，討論將於2027年3月到期的駐軍經費分擔協議。目前日本每年平均支付約2,110億日圓。

日本討論國防支出之際，地緣政治緊張情勢也加劇。高市上月在眾院表示，台灣若發生危機，恐構成對日本「存亡威脅的事態」，這樣的表述，一旦其他國家選擇出兵或軍事回應時，日本也能依法派出自衛隊共同行動。

本月情勢再度升高，日本指稱至少有一架大陸戰機以射控雷達鎖定日本軍機；北京則反駁，稱日方戰機干擾大陸的軍事演訓。

日本每年的稅改向來是國內政治的重頭戲，通常由執政黨先提出草案。除所得稅調整外，這波改革也可能擴大對超高所得者加徵所得稅的適用範圍，把免稅門檻腰斬至1.65億日圓，並將稅率從目前的22.5%調高至30%。這項措施預計在2027會計年度上路，外界估計可彌補因汽油稅調降而流失大約1.5兆日圓的稅收。