我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯也有...印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發抨擊

美國優先 明年外國遊客訪國家公園門票漲三倍

川習通話台灣議題各自表述 日前駐中大使：習偷換概念 川普草率帶過

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普和中國國家主席習近平10月30日在南韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。(路透)
美國總統川普和中國國家主席習近平10月30日在南韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。(路透)

美國總統川普24日與中國國家主席習近平通話，雙方對於是否談及台灣議題是「各自表述」，川普隨後致電日本首相高市，高市事後受訪迴避透露是否到台灣議題。日本前駐中國大使垂秀夫就川習通話與高市「台灣有事」答辯提出觀察。

垂秀夫在朝日電視節目上表示，正值中日兩國因台灣問題以及圍繞高市發言的爭議而關係緊張之際，習近平親自出面處理相當罕見。被問及如何看待習近平在台灣問題上的談話，以及川普被指「理解」北京立場時，垂秀夫指出，首先可以肯定習近平對台灣議題極度關心，親自如此詳盡地談論台灣問題本身就具有相當的分量，也因此可以理解中國外交部為何對日本態度強硬。

他強調：「這已經成為習主席親自關注的議題，可以說是誰都無法壓下去了。」

垂秀夫指出，習近平的發言內容涉及「偷換概念」。所謂台灣回歸中國，應是指開羅宣言與波茨坦宣言，但中國明顯是單方面解讀。如果川普真正理解，他其實應該說：「美國的認識與你們不同。」但川普恐怕沒有理解到這個程度，要麼是沒有發言，要麼就是如中方所說，只是以「我理解台灣對中國很重要」之類的方式草率帶過了。

垂秀夫進一步指出，暫且不論高市「台灣有事」答辯是否得當。但若情勢發展到軍艦出動、武力行使的階段，依照脈絡，美軍會先介入台灣防衛，日本才會討論是否依「存立危機事態」法理，讓美軍使用日本基地。換言之，美國的行動是最先發生的。

但垂秀夫認為，習近平仍在「偷換概念」，將「台灣回歸」描述成「美中共同奠定的戰後秩序」。更何況，當時的中國是中華民國，這種說法顯然是移花接木。他舉例，1997年江澤民訪美時曾在珍珠港被擊沉的艦艇前發言，稱「美中曾是同盟國」，這類做法都是希望拉攏美國。

被問及這是否就是在灌輸「日本曾是共同敵人」的印象時，垂秀夫肯定地回答：「沒錯，他們就是採用這樣的手法，但兩者是完全不同的問題。我們如果不仔細辨識，絕不能被糊弄過去。」

至於川普在與習近平通話後才致電高市，垂秀夫直言「這個順序極為令人遺憾。」他說，在目前的日中關係下，美國在台灣議題原本扮演「幕後主角」。但既然中日關係已發展到這個程度，日本本應主動致電川普，以便及早交換意見。

習近平 川普 日本

上一則

雷諾瓦描繪親情罕見畫作 巴黎拍賣145萬歐元落槌

下一則

台客阿布達比遭武裝人員帶走 外交單位回「找友人打聽」家屬求援

延伸閱讀

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線

Fed新主席人選 傳哈塞特最有可能出線
彭博爆美高層私下與俄通話 指導俄向川普推烏克蘭和平方案

彭博爆美高層私下與俄通話 指導俄向川普推烏克蘭和平方案
川普執政近一年 美前官員：中國各方面都比一年前更好

川普執政近一年 美前官員：中國各方面都比一年前更好
微調28點和平計畫 川普：已派特使與俄烏見面

微調28點和平計畫 川普：已派特使與俄烏見面

熱門新聞

圖為中國江西省一處稀土礦區。(路透)

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

2025-11-24 14:50
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，11月18日在內閣會議後記者會上批評中國「一不高興就搞經濟脅迫」。(歐新社)

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫

2025-11-18 21:46
北韓領導人金正恩常帶著女兒在公開場合亮相。(路透)

金正恩晚宴上談處決姑丈細節？北韓叛逃外交官揭血腥內幕

2025-11-21 10:42
10月31日在南韓慶州年度亞太經合會（APEC）領袖會議場邊舉行的中日「習高會」。中國國家主席習近平（右）與日相高市早苗握手。（路透）

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

2025-11-23 07:20
日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言引發日中關係急劇惡化，聯合國發言人杜雅里克（如圖）17日在例行記者會中重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。圖為杜雅里克2017年檔案照。（美聯社）

中日為「台灣有事」互槓升溫 聯合國回應了

2025-11-18 05:19
日本首相高市早苗（背對鏡頭者）在G20上與首度見面的義大利總理梅洛尼（左）熱情擁抱；法國總統馬克宏（右）站在梅洛尼身旁。（路透）

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

2025-11-23 10:04

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略

燉牛肉有各種秘訣 這一點最常被忽略