川習通話台灣議題各自表述 日前駐中大使：習偷換概念 川普草率帶過

美國總統川普和中國國家主席習近平10月30日在南韓國釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。(路透)

美國總統川普 24日與中國國家主席習近平 通話，雙方對於是否談及台灣議題是「各自表述」，川普隨後致電日本 首相高市，高市事後受訪迴避透露是否到台灣議題。日本前駐中國大使垂秀夫就川習通話與高市「台灣有事」答辯提出觀察。

垂秀夫在朝日電視節目上表示，正值中日兩國因台灣問題以及圍繞高市發言的爭議而關係緊張之際，習近平親自出面處理相當罕見。被問及如何看待習近平在台灣問題上的談話，以及川普被指「理解」北京立場時，垂秀夫指出，首先可以肯定習近平對台灣議題極度關心，親自如此詳盡地談論台灣問題本身就具有相當的分量，也因此可以理解中國外交部為何對日本態度強硬。

他強調：「這已經成為習主席親自關注的議題，可以說是誰都無法壓下去了。」

垂秀夫指出，習近平的發言內容涉及「偷換概念」。所謂台灣回歸中國，應是指開羅宣言與波茨坦宣言，但中國明顯是單方面解讀。如果川普真正理解，他其實應該說：「美國的認識與你們不同。」但川普恐怕沒有理解到這個程度，要麼是沒有發言，要麼就是如中方所說，只是以「我理解台灣對中國很重要」之類的方式草率帶過了。

垂秀夫進一步指出，暫且不論高市「台灣有事」答辯是否得當。但若情勢發展到軍艦出動、武力行使的階段，依照脈絡，美軍會先介入台灣防衛，日本才會討論是否依「存立危機事態」法理，讓美軍使用日本基地。換言之，美國的行動是最先發生的。

但垂秀夫認為，習近平仍在「偷換概念」，將「台灣回歸」描述成「美中共同奠定的戰後秩序」。更何況，當時的中國是中華民國，這種說法顯然是移花接木。他舉例，1997年江澤民訪美時曾在珍珠港被擊沉的艦艇前發言，稱「美中曾是同盟國」，這類做法都是希望拉攏美國。

被問及這是否就是在灌輸「日本曾是共同敵人」的印象時，垂秀夫肯定地回答：「沒錯，他們就是採用這樣的手法，但兩者是完全不同的問題。我們如果不仔細辨識，絕不能被糊弄過去。」

至於川普在與習近平通話後才致電高市，垂秀夫直言「這個順序極為令人遺憾。」他說，在目前的日中關係下，美國在台灣議題原本扮演「幕後主角」。但既然中日關係已發展到這個程度，日本本應主動致電川普，以便及早交換意見。