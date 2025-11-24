我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

日防相小泉登沖繩與那國島 距台灣僅111公里

記者陳宥菘／綜合報導
日本防衛大臣小泉進次郎。(美聯社)
日本防衛大臣小泉進次郎23日赴沖繩與那國島，視察陸上自衛隊在該島的營區。該島是日本國境之西，距台灣僅111公里。日本媒體報導說，在7日日本首相高市早苗「台灣有事」答詢內容引發中日對立升高後，小泉此行更具象徵意義。

小泉23日視察時表明，必須守護日本國民的生命與和平生活、領土、領海與領空。他此行也和與那國町町長上地常夫會面，可能旨在讓防衛省能在島上部署地對空飛彈部隊而尋求島民的理解。

小泉強調，飛彈部隊能降低日本受到武力攻擊的可能性，並不存在將升高區域緊張的問題。

小泉提到，鑒於日本正面臨自二戰以來最嚴峻的安保環境，因此加強自衛隊的能力至關重要；中央與地方的合作也不可或缺。

在宮古島市，小泉還到訪航空自衛隊基地，視察雷達監控設施。他還視察陸上自衛隊石垣駐地，當天下午赴日本最西端的與那國島並與當地首長會面。

日本近年加速強化自衛隊在其西南地區的部署，陸上自衛隊2016年在與那國島開設營區、2019年在奄美大島與宮古島設置基地，前年則在石垣島開設營區。今後與那國島將部署飛彈部隊，配備可攔截敵機與巡弋飛彈的「03式中距離地對空誘導彈」。

此外，中國大連海事局發布航行警告23日發布航行警告，自11月23日下午4時至12月7日下午4時，一連兩周在渤海海峽黃海北部部分海域執行軍事任務，各點連線範圍內禁止駛入。據公告，具體位置落在遼寧半島與山東半島中間的近岸海域。

過去兩周中國在黃海的軍事行動已從中部、南部擴及至北部。此外，中國24日還將在黃海劉公島東部海域上，進行實彈射擊。劉公島在中日關係中具有特殊意義，甲午戰爭後期的1895年2月，日軍在威海衛之戰殲滅了清朝北洋艦隊，完全控制了渤海灣，並登上了劉公島，接收了島上的軍事設施與軍備物資。

自中日對立升溫以來，不僅黃海，渤海海域也成為中國執行軍事任務的熱區，且地點廣泛，既包含近岸海域，也有位於渤海中心或者與黃海交界的渤海海峽，時間點亦相互接續或重疊。自18日以來，已累計來自大連、葫蘆島、秦皇島海事局等至少七則的航行警告。

日本 高市早苗 小泉進次郎

