委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

COP30／中國「保持沉默」 暫不當氣候領頭羊

特派記者林奐成、洪欣慈／貝倫報導
中國代表團團長、生態環境部副部長李高，14日在巴西貝倫參加COP30「中國角」舉辦的「人民至上：推動氣候與健康的協同治理」主題邊會時發言。(新華社)
脫離化石燃料路線圖是COP30延會主因，以歐盟為首的國家與沙烏地阿拉伯等產油國陷入僵持，外界預期中國能出面化解僵局，但談判代表、歐洲議會議員埃卡特(Bas Eickhout)接受本報系記者訪問時透露，「中國一直保持沉默」。種種跡象顯示，中國還沒有打算搶當氣候政治領頭羊。

埃卡特說，過去氣候談判，美國在尋求折衷方案上確實是強大參與者，但美國總統川普擁抱化石燃料的態度，「他們這次不參與或許是好事」，這次峰會每個國家都想證明即使沒有美國，世界也能繼續前進。

歐洲議會議員埃卡特。(美聯社)
至於中國，不管最終結果如何，看起來都是在中國可承擔的範圍，「中國選擇旁觀歐洲和沙烏地阿拉伯的鬥爭」。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯觀察，中國過去較習慣和美國跳「雙人舞」，2015年的巴黎協定，以及兩年前杜拜峰會能順利通過逐步脫離化石燃料，都是靠美中聯手，如今美國缺席，不只沙烏地阿拉伯等國變得肆無忌憚，中國看起來也是希望守住發展中國家角色，避免成為氣候資金出資方。

台灣大學風險中心主任周桂田則分析，中國一直積極宣示其在溫室氣體減量和能源轉型上的巨大成就，表面上似乎引領新的氣候地緣政治優勢，但其作為全球最大的溫室氣體排放者，「仍然無法受到肯認」，全球氣候政治是否進入新競賽仍需觀察。

趙家緯認為，這次峰會傳遞出幾個可留意的訊號，一是巴西將開始推動與化石燃料和森林砍伐有關的兩項路線圖，這是在聯合國框架外的運作，台灣可以積極爭取參與機會；這次峰會也提出全球調適目標(GGA)指標，對明年要訂定下一階段國家氣候變遷調適行動計畫的台灣而言是很好參考。

此次峰會已將氣候貿易議題正式搬上談判桌，透過貿易談判促進減碳，將是未來各國可能採取的氣候工具，台灣產業高度依賴進出口，「我們需要開始準備這一題」。

