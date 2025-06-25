被北約秘書長叫「爸爸」...川普幽默稱「他喜歡我」 魯比歐笑到不行

川普對呂特的話一笑置之，「我覺得他很喜歡我。」站在他身後的國務卿魯比歐笑場。 (路透)

美國總統川普 飛往荷蘭參加北約峰會前，嚴厲批評以色列和伊朗破壞停火協議，甚至爆了粗口。北約秘書長呂特25日與川普一起會見記者時提及此事，親切稱呼川普為「爸爸」，引來各界側目。呂特隨後澄清，強調自己並不是真把川普當成「爸爸」，只是開玩笑而已。

根據當時影像，川普在白宮外告訴記者，以色列與伊朗「基本上就是兩個國家打太久、太激烈，不知道他X的自己在幹嘛」。

福斯新聞報導，川普與呂特25日在海牙舉行雙邊會晤，談及美國在促成以色列與伊朗停火中的角色時，比喻兩國「就像學校操場上兩個小孩打架一樣，打得亂七八糟，根本攔不住。讓他們先打個約2、3分鐘，之後就比較容易勸開。」

呂特接著幽默地插嘴：「然後爸爸有時候就得說點重話了。」

美國總統川普25日抵達荷蘭海牙參加北約峰會時，與北約秘書長呂特會晤與發表講話。(美聯社)

國會山報報導，呂特當天稍晚向記者解釋：「關於『爸爸』這件事，我沒有叫他『爸爸』。我的意思是，有時候我在歐洲聽到一些國家問：『嘿，馬克，美國還會和我們站在一起嗎？』我就說，這聽起來有點像一個小孩子問爸爸，『嘿，你還會留在這個家裡嗎？』」

呂特強調，他是從這個比喻的角度使用「爸爸」這個詞，並不是在叫川普「爸爸」。

川普隨後在另一場記者會上對呂特的話一笑置之，打趣說：「我覺得他很喜歡我。」接著說：「不過他說得非常親切，『爸爸，你是我的爸爸』。」站在他身後的國務卿魯比歐則是忍不住笑了出來。

Better angle of Marco Rubio's reaction after reporter asks a question to "daddy" Donald Trump pic.twitter.com/iRsT26DhE5 — Charlie Spiering (@charliespiering) 2025年6月25日

影片來源：X平台＠Charlie Spiering（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）