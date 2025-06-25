北約秘書長呂特：中國解放軍集結 台海風險升

北約秘書長呂特23日主持北約記者會。(美聯社)

北約 峰會登場前，北約秘書長呂特(Mark Rutte)23日對台海議題表示，「我們當然都非常擔心台海局勢」，中國解放軍 的「大規模」軍事集結加劇了台海衝突的威脅，並可能將俄羅斯 乃至歐洲軍隊捲入衝突。

香港南華早報報導，當被問及「若北京試圖入侵台灣」，北約是否會效仿美國並提供協助時，呂特表示，北約在印太地區的夥伴非常清楚解放軍目前正進行「大規模」軍事集結。中方數家國防企業躋身世界頂級軍火製造商之列，擴張已達「前所未有」規模。

呂特說，解放軍不會只是為了在北京辦一場漂亮的閱兵而做這些事，「我猜這背後是有原因的」。他指，一旦北京對台灣採取任何行動，可能會拉攏俄羅斯，讓歐洲忙個不停。「這就是我們必須做好準備的原因之一，我們不能天真，必須清楚這一點，這也是為什麼加強防禦如此重要。」

儘管相較於先前幾年的關係熱絡，日本、南韓和澳洲的領導人已宣布將不會出席這次峰會，呂特仍強調，北約與印太地區的關係至關重要，歐洲—大西洋地區和印太地區緊密相連。除北京不斷增強的軍事實力外，北約還必須應對俄羅斯、北韓和伊朗的軍事擴張；俄烏衝突不再只是一場地區衝突，而是關乎全世界的問題。

北京外交部發言人林劍此前就北約峰會回應，北約將手伸向亞太，與中國周邊國家和美國盟友強化軍事安全聯繫，配合美國實施「印太戰略」，其作為損害中方利益。敦促北約摒棄冷戰思維、陣營對抗的過時理念。